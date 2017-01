NEW YORK (Dow Jones)--Mit seiner jüngsten Entscheidung setzt US-Präsident Donald Trump der Rally an den Börsen vorerst ein Ende. Das nun angeordnete Einreiseverbot für Muslime aus bestimmten Ländern schadet nicht nur der Geschäftstätigkeit vieler Unternehmen, sondern schränkt auch ihre Personalpolitik ein. Vertreter verschiedener Technologiekonzern kritisierten, dass ihnen das Anwerben geeigneter Bewerber erschwert werde. Ausländische Fluggesellschaften befürchten, dass sie Besatzungen auf Flügen in die USA kurzfristig neu zusammenstellen müssen.

Die Visabeschränkungen sind aber nur ein Grund, warum Anleger sich aus Aktien zurückziehen. Daneben stehen in dieser Woche etliche Ereignisse an, vor denen die Investoren lieber Geld vom Tisch nehmen. Neben wichtigen US-Daten wie dem Arbeitsmarktbericht für Januar und Ergebnissen aus dem Unternehmenssektor, unter anderem von Apple, Facebook und Amazon, steht vor allem die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch im Fokus. Es ist das erste Treffen der US-Notenbanker nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump und seinen im Eilverfahren angeordneten Dekreten.

Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,8 Prozent auf 19.926 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,9 Prozent nach und der Nasdaq-Composite fällt um 1,1 Prozent.

Unmittelbar nach der Wahl Trumps hatten die Aktienkurse einen Höhenflug begonnen, der sie auf immer neue Rekordstände führte. In der vergangenen Woche stieg der Dow erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten. Anleger setzten darauf, dass Trump das Konjunkturprogramm und Steuersenkungen in die Tat umsetzen werde, die er während des Wahlkampfs versprochen hatte.

Seit seinem Amtsantritt am 20. Januar hat Trump die Märkte allerdings mit einigen kontroversen Entscheidungen irritiert, etwa seinem Beharren auf den Bau einer Mauer zu Mexiko und der Ankündigung, Strafzölle auf Einfuhren aus dem südlichen Nachbarland zu erheben. Die am Wochenende angeordneten Einreisebeschränkungen wurden im In- und Ausland heftig kritisiert. Sie sind nach Meinung von Beobachtern ein weiterer Grund, warum es dieses Jahr nicht rund laufen dürfte.

"Auch wenn der Markt davon ausgeht, dass der Trump-Wahlsieg zu einem höheren US-Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 führen wird, dürfte die Volatilität ein wichtiger Faktor bleiben", heißt es von den Strategen der Deutschen Bank. "Derzeit gibt es zu viele Unsicherheiten, unbekannte Faktoren und politische Änderungen", ergänzen die Marktteilnehmer.

Wenig Impulse zu Wochenbeginn

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn noch übersichtlich, es wurden lediglich die persönlichen Ausgaben und Einnahmen für Dezember bekannt gegeben. Demnach gaben die US-Verbraucher im Dezember etwas mehr aus. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Ausgaben um 0,5 Prozent und trafen damit die Erwartungen der Ökonomen. Für die Einkommen wurde ein Anstieg von 0,3 Prozent vermeldet, während Volkswirte mit einer Zunahme um 0,4 Prozent gerechnet hatten.

Die Kursverluste an den Aktienmärkten verschaffen den "sicheren Häfen" Gold und Anleihen Zulauf. Ansonsten sind hier die Blicke vor allem auf die Fed-Sitzung gerichtet. Highlight bei den US-Konjunkturdaten ist der Arbeitsmarktbericht für Januar am Freitag. Aber auch die Entwicklungen im Weißen Haus werden aufmerksam verfolgt. Sollten die Unsicherheiten noch weiter zunehmen, sei mit einer verstärkten Suche der Anleger nach Sicherheit zu rechnen, so ein Teilnehmer. Der Goldpreis legt um 0,4 Prozent auf 1.195 Dollar zu. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 2 Basispunkte auf 2,47 Prozent.

Am Devisenmarkt agieren die Anleger ebenfalls defensiver und kaufen den als klassische Fluchtwährung geltenden Yen. Der Dollar kostet nur noch etwa 113,80 Yen. Im Tageshoch wurden fast 115 Yen für einen Dollar gezahlt.

Auch der Euro erholt sich von seinem Tagestief bei 1,0620 Dollar und steigt auf 1,0680 Dollar. Zuvor hatte die Gemeinschaftswährung darunter gelitten, dass die Inflation in Deutschland einer ersten Schätzung zufolge nicht so stark gestiegen ist wie erwartet. Die harmonisierten Verbraucherpreise sind im Januar gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent gestiegen, erwartet wurde von Volkswirten dagegen ein Plus von 2,1 Prozent.

"Angesichts der fast doppelt so hohen Ölpreise wie vor einem Jahr ist das eine Überraschung. Wir hatten eine Inflationsrate mit einer 2 vor dem Komma erwartet", so Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der Förderbank KfW. Vor diesem Hintergrund rechnet Zeuner damit, dass die Europäische Zentralbank an ihrer lockeren Geldpolitik vorerst festhalten wird.

Die Ölpreise setzen ihre Talfahrt fort. Am Markt geht die Befürchtung um, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird und dadurch eine Überversorgung entsteht. Am Freitag hatte das Unternehmen Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA abermals gestiegen ist. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI sinkt um 0,7 Prozent auf 52,78 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent ermäßigt sich um 0,3 Prozent auf 55,38 Dollar.

Airlines nach Einreiseverbot von Trump unter Druck

Mit Abgaben zeigen sich die Aktien aus der Luftfahrtbranche, nachdem US-Präsident Trump am Freitag per Dekret angeordnet hatte, dass Bürger der sieben mehrheitlich muslimischen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen für 90 Tage keine Visa erhalten dürfen. Dies löste Proteste an den Flughäfen aus und könnte die Fluggesellschaften aus den betroffenen Ländern dazu zwingen, ihre Besatzungen den neuen Bestimmungen anzupassen. American Airlines fallen um 6,2 Prozent, Jetblue geben um 2,6 Prozent nach und Southwest Airlines reduzieren sich um 2,4 Prozent. Die Aktien von Delta Airlines rutschen um 3,9 Prozent ab. Das Unternehmen musste am Wochenende zudem nach technischen Problemen eine Vielzahl von Flügen streichen.

Auf den Verkaufslisten ganz oben stehen auch Aktien der Technologiebranche, die durch die Einreiseverbote ebenfalls Nachteile befürchtet. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet verliert 2 Prozent. Microsoft büßen 0,9 Prozent ein, Facebook 1,4 Prozent und Intel 1,2 Prozent.

Die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens legt für die geplante Übernahme des Wettbewerbers Rite Aid mindestens 2,1 Milliarden Dollar weniger auf den Tisch als geplant. Die Transaktion wird von den Kartellbehörden immer noch geprüft. Im Oktober 2015 hatte Walgreens den Kauf von Rite Aid für 9 Dollar je Aktie oder insgesamt rund 9,4 Milliarden Dollar vereinbart. Am Montag gaben die Unternehmen nun bekannt, dass sie einen neuen Deal vereinbart hätten, der Rite Aid nur noch mit 6,8 Milliarden bis 7,4 Milliarden Dollar bewerte. Die endgültige Summe hängt davon ab, wie viele Filialen auf Druck der Kartellhüter verkauft werden müssen. Entsprechend liegt der Wert der neuen Transaktion je Aktie bei 6,50 bis 7 Dollar. Rite Aid brechen um 16,2 Prozent ein, Walgreens halten sich mit minus 0,4 Prozent besser als der Markt.

Die Aktien der Citigroup verlieren 1,6 Prozent. Die Bank strafft ihre Aktivitäten weiter. Am Montag kündigte die US-Großbank an, das Hypothekenservicing-Geschäft bis Ende 2018 zu verkaufen. Der Schritt soll die Kosten im Bereich CitiMortgage senken und zu einer besseren Rendite führen. Citigroup erwartet wegen des Verkaufs im ersten Quartal eine Vorsteuerbelastung von etwa 400 Millionen Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.925,55 -0,84 -168,23 0,82 S&P-500 2.274,48 -0,88 -20,21 1,59 Nasdaq-Comp. 5.600,97 -1,06 -59,82 4,05 Nasdaq-100 5.118,36 -0,96 -49,70 5,24 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,19 -2,8 1,22 -1,4 5 Jahre 1,93 -1,7 1,94 0,4 7 Jahre 2,27 -1,8 2,29 2,1 10 Jahre 2,47 -0,8 2,48 3,0 30 Jahre 3,07 0,8 3,06 0,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0682 -0,30% 1,0715 1,0694 +1,6% EUR/JPY 121,5690 -1,06% 122,8761 123,06 -1,5% EUR/CHF 1,0656 -0,35% 1,0694 1,0685 -0,5% EUR/GBP 0,8559 +0,39% 0,8528 1,1717 +0,4% USD/JPY 113,81 -0,76% 114,68 115,07 -2,6% GBP/USD 1,2480 -0,66% 1,2563 1,2530 +1,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,78 53,17 -0,7% -0,39 -3,4% Brent/ICE 55,38 55,52 -0,3% -0,14 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.195,30 1.191,10 +0,4% +4,20 +3,8% Silber (Spot) 17,12 17,14 -0,1% -0,02 +7,5% Platin (Spot) 981,60 984,65 -0,3% -3,05 +8,6% Kupfer-Future 2,65 2,69 -1,5% -0,04 +5,7% ===

