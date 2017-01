Markus Baumgartner: Wie wird sich die Präsidentschaft Trumps auf die Schwellenländer auswirken?

Devan Kaloo: Über die künftige Politik Trumps sind bisher nur wenige Einzelheiten bekannt. Im Wahlkampf hat er jedoch höhere Infrastrukturausgaben bei einem steigenden Haushaltsdefizit und protektionistische Massnahmen in Aussicht gestellt, die den Handel belasten dürften. Wenn er seine Ankündigungen wahr macht, ist dies eindeutig negativ für die Schwellenländer und insbesondere Lateinamerika, wo ein grösserer Anteil der Exporte in die USA geht als in jeder anderen aufstrebenden Region. Wenn Trump das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) einschränkt, wird Mexiko darunter leiden. Allerdings hätte eine solche Politik auch Auswirkungen für die Binnenwirtschaft, eine höhere Inflation und ein langfristig geringeres Wachstum sind nur zwei wahrscheinliche Effekte. Dies könnte eine Neubewertung erzwingen. Die Aufnahme von Schulden zur Finanzierung höherer Staatsausgaben und die mögliche Beeinflussung von Entscheidungen der USNotenbank (Fed) hätten Auswirkungen auf den US-Dollar und auf die Anleiherenditen.

Hiervon wären nicht nur die Aktienmärkte der Schwellenländer, sondern alle Aktienmärkte rund um den Globus betroffen. Allerdings dürften die meisten Schwellenländer heute besser in der Lage sein, diese Unsicherheiten zu verkraften, als 2013, als der Kurswechsel in der US-Geldpolitik eingeleitet wurde.

Fliesst wieder mehr Kapital in die Schwellenländer?

Ja, in diesem Jahr (2016) gab es laut Daten von EPFR Global Nettozuflüsse in SchwellenländerAktienfonds von 10,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. September). Es könnte das erste Jahr seit 2012 mit Nettozuflüssen werden. In den Schwellenländern wurde (anders als in den Industrieländern) eine weitgehend orthodoxe Wirtschafts- und Geldpolitik betrieben. Dies zahlt sich nun allmählich aus. Die Inflation geht zurück bzw. ist unter Kontrolle, was Zinssenkungen der Zentralbanken ermöglicht. Dies dürfte auch zur Wachstumserholung beitragen und ist somit positiv für Anleihen, Aktien und Währungen. In Brasilien und Russland wird 2017 mit einem positiven BIPWachstum gerechnet, nachdem beide Länder über Jahre in der Rezession steckten.

Rohstoffexportierende Länder profitieren von den höheren Rohstoffpreisen. Dies hat sich positiv auf die Kaufdynamik ausgewirkt. Die Schwellenmärkte erscheinen günstig, da sie mit einem hohen Abschlag gegenüber den Märkten der Industrieländer gehandelt werden. Die Anlegerstimmung ist jedoch nach wie vor fragil: Anleger bevorzugen börsennotierte Indexfonds, was auf einen Mangel an Überzeugung hindeutet.

Wann rechnen Sie mit einer Zinserhöhung in den USA?

