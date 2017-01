Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--Die Autokonzerne General Motors (GM) und Honda haben eine Allianz zur Produktion von Brennstoffzellensystemen geschlossen. Ihr Joint Venture werde diese Systeme in Masse in einer bestehenden Produktionsstätte von GM nahe Detroit herstellen, voraussichtlich ab 2020, wie die Autobauer gemeinsam mitteilten.

Die Kosten von 85 Millionen US-Dollar zur Finanzierung des Vorhabens wollen die Partner teilen. Knapp 100 Stellen sollen geschaffen werden. Welche künftigen Fahrzeuge mit den Brennstoffzellen betrieben werden sollen, sagten die Konzerne nicht.

