Frankfurt (ots) - Michael Hollfelder, der Geschäftsführer des Medienvermarkters RheinMainMedia, verlässt das Unternehmen zum 31. Juli diesen Jahres. Er geht auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Die Gesellschafter der RheinMainMedia, die Mediengruppe Frankfurter Societät und die F.A.Z. GmbH, suchen einen Nachfolger.



Oliver Rohloff, Geschäftsführer der Mediengruppe Frankfurter Societät, und Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der F.A.Z. GmbH, bedauern den Weggang von Michael Hollfelder: "Unter der Führung von Michael Hollfelder hat sich unsere gemeinsame regionale Vermarktungsfirma für die Zukunft neu aufgestellt und die Region wieder stärker in den Fokus gerückt. Wir danken Michael Hollfelder für seine Impulse und wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute."



Die Gesellschafter der RheinMainMedia wollen diese zentrale Leitungsposition zeitnah und treffend nachbesetzen. Weiterführende Informationen zu der Stelle als Geschäftsführer/in der RheinMainMedia erhalten interessierte Verlagsmanager von Personalleiterin Brigitte Reiß (Tel. 069 7501-4276).



Über die RheinMainMedia GmbH



RheinMainMedia ist der Medienvermarkter der Frankfurter Neuen Presse und ihrer Regionaltitel, der F.A.Z.-Rhein-Main-Zeitung, dem Regionalteil Rhein-Main der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der Frankfurter Rundschau, der kostenlosen Wochenzeitung MiX am Mittwoch sowie des Lifestyle-Magazins MAINfeeling.



