Frankfurt (ots) - Benoît Hamon ist nicht der Einzige, der angetreten ist, um mit der Vergangenheit zu brechen. Die in der Wählergunst vor ihm liegenden Bewerber tun desgleichen. Jean-Luc Mélenchon, Chef der Linkspartei, lässt sich dabei von ehemaligen Revolutionären wie Fidel Castro inspirieren. Der parteilose frühere Wirtschaftsminister Emmanuel Macron versichert, er werde das Land jenseits ausgetretener sozialdemokratischer oder konservativer Pfade in die Moderne führen. Marine Le Pen, Chefin des rechtspopulistischen Front National, propagiert den Austritt aus der EU. Der Konservative François Fillon schließlich hat angekündigt, er wolle das Land in sozialliberalem Sinne umkrempeln. Kein Zweifel, in Frankreich schlägt die Stunde der Erneuerer.



