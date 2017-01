Das für seine blauen Plastikfässer bekannte Unternehmen Mauser möchte an die New Yorker Börse. Die Kölner erhoffen sich Einnahmen in Höhe von knapp 320 Millionen Euro. Bisher schreibt der Konzern allerdings rote Zahlen.

Die Börsenpläne des deutschen Industrieverpackungs-Herstellers Mauser nehmen Gestalt an. Das Unternehmen aus Brühl bei Köln, das dem Finanzinvestor Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) gehört, will mit der Emission an der New Yorker Börse bis zu 319 Millionen Dollar einnehmen, wie aus dem am Montag publizierten vorläufigen Börsenprospekt hervorgeht. Die Aktien würden wohl ...

