Deutsche HVPI-Inflation im Januar niedriger als erwartet

Die Inflation in Deutschland hat im Januar einer ersten Schätzung zufolge nicht im erwarteten Ausmaß zugenommen, was vor allem an schwachen Dienstleistungspreisen lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,9 (Dezember: 1,7) Prozent. Zuletzt war die Teuerung im Juli 2013 so hoch gewesen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten allerdings 2,1 Prozent Inflation prognostiziert.

Nowotny: EZB könnte Tapering-Signal im Sommer senden

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach Aussage von Ratsmitglied Ewald Nowotny im Sommer ein Signal aussenden, dass sie mit der schrittweisen Drosselung ihrer Wertpapierkäufe beginnt, im Fachjargon Tapering genannt. "Irgendwann vor dem Ende von 2017 werden wir diskutieren, was in der Zukunft passiert", sagte Nowotny. "Ich sage nicht, dass wir im Sommer eine Entscheidung treffen, aber wir werden bessere Informationen haben, um eine Entscheidung im Sommer treffen zu können."

Ifo: Deutschland 2016 wieder Kapitalexportweltmeister

Deutschland ist nach Berechnungen des Münchener Ifo-Instituts im vergangenen Jahr wieder Weltmeister im Kapitalexport gewesen. Der deutsche Überschuss in der Leistungsbilanz belief sich demnach auf 297 Milliarden US-Dollar (268 Milliarden Euro), entsprechend 8,6 (2015: 8,3) Prozent der Wirtschaftsleistung. Die EU hält maximal 6,0 Prozent für langfristig tragfähig. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums bezeichnete den Überschuss als "hoch, aber nicht übermäßig". US-Präsident Donald Trump hat deutschen Unternehmen bereits mit hohen Einfuhrzöllen gedroht.

Schulz will diese Woche EU-Parlamentsmandat niederlegen

Mit dem baldigen Verzicht auf seinen Sitz im EU-Parlament will sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mehr Freiraum für den Wahlkampf schaffen. Schulz kündigte an, dass er sein Mandat für das Europäische Parlament noch in dieser Woche niederlegen werde. Dann sei er "viel freier" und habe "viel mehr Gelegenheiten", im unmittelbaren Dialog mit den Bürgern für sich und seine Partei zu werben.

CDU und CSU nehmen Schulz ins Visier

Nach der Nominierung von Martin Schulz als SPD-Chef und Kanzlerkandidat ist der Wahlkampf mit dem Koalitionspartner Union voll entbrannt. Schulz sei "ein weißes Blatt", man wisse nicht, wofür er stehe, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber. In Europa habe Schulz für die Vergemeinschaftung von Schulden geworben, "für die Nachlässigkeit mit Schuldensündern, für das Aufweichen von Regeln und Kriterien auf der europäischen Ebene".

Schulz: Koalition entscheidet über Grube-Nachfolge

Union und SPD werden die Nachfolge des zurückgetretenen Bahnchefs Rüdiger Grube unter sich ausmachen. "Natürlich wird in der Koalition über die Besetzung entschieden", sagte der designierte SPD-Vorsitzende Martin Schulz. Schulz deutete an, dass er selbst mitentscheiden werde.

Dobrindt dankt Grube "für seinen Einsatz"

Nach dem überraschenden Rücktritt von Bahnchef Rüdiger Grube hat die Bundesregierung dem Manager ihren Dank ausgesprochen. "Rüdiger Grube hat die Bahn modernisiert", erklärte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt am Montag. Grube habe "die Digitalisierung vorangebracht, für mehr Kundenorientierung und neue Mobilitätsangebote gesorgt".

EU will keine Diskriminierung ihrer Bürger durch US-Einreiseverbot hinnehmen

Die EU will eine Diskriminierung ihrer Bürger durch die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote gegen mehrere muslimische Länder nicht hinnehmen. Anwälte der EU seien in dieser Frage "in Kontakt mit den EU-Partnern und anderen" Ländern, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. "Natürlich werden wir sicherstellen, dass unsere Bürger keiner solchen Diskriminierung ausgesetzt werden."

AfD sieht Trumps Einreiseverbot als Vorbild für Deutschland

Die AfD sieht in dem von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Staaten ein Vorbild für Deutschland. "Trump macht es richtig, er macht es uns vor", erklärte Parteivize Alexander Gauland. Der Einreisestopp sei "konsequent und klug", Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) solle sich ein Beispiel daran nehmen, forderte Gauland.

Merkel lobt Reformfortschritte in der Ukraine

Kanzlerin Angela Merkel hat sich für eine weitere Annährung Deutschlands an die Ukraine ausgesprochen. Seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen vor 25 Jahren sei zwischen beiden Ländern eine "enge Freundschaft entstanden", sagte Merkel beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Diese Freundschaft habe sich gerade in den letzten zweieinhalb Jahren besonders bewährt und solle nun ausgebaut werden.

Bundesregierung nach Trump-Dekret um Rechtssicherheit bemüht

Nach den von US-Präsident Donald Trump erlassenen Einreiseverboten ist die Bundesregierung darum bemüht, Rechtssicherheit herzustellen. Das Kanzleramt und das Auswärtige Amt setzten "alles daran, für die betroffenen Doppelstaatler die rechtliche Lage zu klären und deren Interessen mit Nachdruck zu vertreten, das heißt, Rechtssicherheit zu bekommen", sagte Kanzlerin Angela Merkel am Montag in Berlin. Dazu sei man auch mit den europäischen Partnern im engen Gespräch.

Trump lastet Probleme an Flughäfen Demonstranten gegen Einreisestopp an

US-Präsident Donald Trump hat das jüngste Chaos an mehreren Flughäfen des Landes den Demonstranten angelastet, die dort gegen den von ihm verfügten Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten protestierten. Im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb Trump: "Große Probleme an Flughäfen entstanden durch eine Delta-Computerpanne, die Demonstranten und die Tränen von Senator Schumer."

Goldman Sachs verurteilt Trumps Einreiseverbot

Die Investmenbank Goldman Sachs kritisiert den von US-Präsident Donald Trump verfügten Einreisestopp für Bürger mehrerer muslimisch geprägter Länder und Flüchtlinge. "Das ist keine Politik, die wir unterstützen", sagte Konzernchef Lloyd Blankfein in einer Audiobotschaft an die Mitarbeiter, deren Abschrift der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag. Das Dekret berge das Risiko, dem Unternehmen und insbesondere einigen Mitarbeitern und ihren Familien Probleme zu bereiten.

Trump will Kandidaten für Oberstes Gericht am Dienstag bekanntgeben

US-Präsident Donald Trump will am Dienstag seinen Kandidaten für das Oberste Gericht des Landes benennen. Das kündigte Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Die Besetzung dieses Richterpostens ist eine der potenziell folgenreichsten Personalentscheidungen des neuen Präsidenten. Zu erwarten ist, dass Trump einen Konservativen nominiert.

US-Verbraucher steigern Ausgaben solide

Die US-Verbraucher sind im Dezember angesichts steigender Einkommen etwas großzügiger auf Einkaufstour gegangen. Verglichen mit dem Vormonat stiegen ihre Ausgaben um 0,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus in dieser Höhe gerechnet. Für November wurde ein Zuwachs von 0,2 Prozent bestätigt.

Irakisches Parlament für Vergeltungsmaßnahme gegen US-Einreiseverbot

Das irakische Parlament fordert Vergeltung für das von US-Präsident Donald Trump angeordnete Einreiseverbot für Iraker. Das Parlament in Bagdad forderte die Regierung auf, umgekehrt ein Einreiseverbot für US-Bürger zu verhängen. Trump hatte am Freitag angeordnet, dass Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern 90 Tage lang keine Visa erhalten dürfen.

Ehemals reichster Brasilianer Batista stellt sich der Polizei

Der wegen Korruption beschuldigte ehemals reichste Mann Brasiliens, der Unternehmer Eike Batista, ist in Haft genommen worden. Der Deutsch-Brasilianer landete von New York kommend in Rio de Janeiro, wo er sich den Behörden stellte. Ein Polizeifahrzeug wartete schon auf der Landebahn, als der 60-Jährige aus dem Flugzeug stieg.

*DJ US/Index ausstehende Hausverkäufe Dez +1,6% gg Vm auf 109,0 - NAR

*DJ US/Index ausstehende Hausverkäufe Dez +0,3% gg Vorjahr - NAR

