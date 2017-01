Mannheimer Morgen über den Rücktritt von Rüdiger Grube Überschrift: Konsequenter Schritt Lange wurde gerätselt, ob der Bahn-Aufsichtsrat Konzernchef Rüdiger Grube noch über 2017 hinaus beschäftigen will. Nun wirft der Manager von sich aus die Brocken hin, nachdem die Eigentümer den Vertrag mit ihm verlängern wollten. Überraschender kann eine Wendung kaum sein. Im Konzern und in der Politik war darauf niemand vorbereitet. Grube hat Kante gezeigt. Er hätte noch zwei Jahre bleiben dürfen, wenn er das Angebot des Aufsichtsrates angenommen hätte. Das war ihm erklärtermaßen eine zu kurze Zeit, um als erfolgreicher Sanierer aufzuhören. Drei Jahre sollten es schon sein. Auch eine schon als Zeichen der Anerkennung normalerweise fällige Anhebung der Vergütung war nicht drin. Das war zuviel für den gradlinigen Vorstandschef. Der 65-jährige muss sich zum Ende des Berufslebens nicht auch noch durch politische Ränkespiele demütigen lassen. Der Rückzug verlangt daher Achtung für jemanden, dem Selbstachtung wichtiger ist als der Chefposten bei einem der größten deutschen Konzerne. Von dieser konsequenten Haltung könnten sich andere Manager eine dicke Scheibe abschneiden. Das Verhalten des Aufsichtsrates lässt sich erklären. Einerseits steht die Bahn noch immer nicht gut da und Grube hat das in seiner achtjähriges Dienstzeit mit zu verantworten. Mit der kurzen Laufzeit eines neuen Kontraktes wäre zugleich aber auch bald der Weg frei für den früheren CDU-Kanzleramtschef Roland Pofalla an die Spitze des Konzerns. Er gilt als Favorit, besser: galt als solcher. Denn mit dem Rücktritt Grubes haben sich die Aussichten auf diesen Karrieresprung eher verschlechter, weil sich die Union im Wahljahr kaum den Ruch der Günstlingswirtschaft erlauben kann, der mit dem Aufstieg verbunden wäre. Über längere Zeit darf die Suche nach einem neuen Bahnchef allerdings auch nicht dauern. Da stehen der Bahn wieder einmal spannende Tage ins Haus. Ärgerlich ist die Entwicklung auf jeden Fall. Denn Grube hat der Bahn nach anfänglichem Zögern einen stringenten Sanierungskurs verpasst. Die Kernpunkte der Strategie, sich verstärkt um das Transportgeschäft in Deutschland zu kümmern, das Angebot in der Fläche zu verbessern und die Digitalisierung voranzutreiben sind richtig. Die Lorbeeren dafür wird jedoch sein Nachfolger ernten. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

January 30, 2017