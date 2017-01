Beim Uranpreis lese ich seit mittlerweile Jahren, dass eine gewaltige Nachfrage aus China den Uranpreis nach oben treiben könnte, wenn dort zahlreiche neue Atomkraftwerke gebaut werden. Da ist seit Längerem die Rede von 60 neuen Reaktoren. Wie realistisch das ist? Da weiß ich nicht mehr als Sie und wer weiß, was davon theoretische Planung in der Schublade und was wirklich 2017 anstehendes Projekt ist.

Großer Unsicherheitsfaktor China

Fakt ist: Wenn diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...