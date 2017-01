Schwäbisch Gmünd (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In der Bilddatenbank bietet Ihnen Schleich honorarfreies Bildmaterial zu unterschiedlichen Themenwelten sowie Bildmaterial zu CEO Dirk Engehausen an.



Die Pressebilder können ab sofort in folgenden Bilddatenbanken und Fotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden: http://www.picture-alliance.com http://www.presseportal.de/nr/102173 http://www.picturemaxx.com



OTS: Schleich GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102173 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102173.rss2



Pressekontakt: Schleich GmbH Helena Seppelfricke Public Relations Director Tel. +49 162 296 1290 E-Mail: helena.seppelfricke@extern.schleich-s.de