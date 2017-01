London (ots/PRNewswire) -



Das Berufungsgericht hat PetroSaudi Recht gegeben und angewiesen,

dass die unter einem Stand-by Letter of Credit zu zahlende Summe

vollständig gezahlt werden muss.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/462567/PetroSaudi_Internati

onal_Logo.jpg )



Das Urteil vom Berufungsgericht hob das vorherige Urteil vom

obersten Gerichtshof auf, dass der Vertragspartner in seiner

Darstellung des Gesetzes betrügerisch war. Christopher Clarke LJ, der

dem Einspruch vorsaß, erklärte, dass das Verständnis des

Vertragspartners nicht nur "auf keine Weise betrügerisch war" sondern

tatsächlich "der gleichen Schlussfolgerung folgte, zu der ich auch

gekommen bin" und "kommerziell Sinn mache".



Im Jahr 2009 nahm PetroSaudi einen Bohrvertrag mit Petróleos de

Venezuela, S.A. (PDVSA) auf, dem staatlichen Öl- und

Erdgasunternehmen Venezuelas. Angesichts dessen, was das Urteil als

"Venezuelas zögerliches Zahlungsverhalten beschreibt", wurde ein

unabhängiger Stand-by Letter of Credit herausgegeben, um eine

Sicherheit für Zahlungen von PDVSA bereitzustellen. Der kommerzielle

Zweck eines Stand-by Letter of Credit besteht darin, für den

Begünstigtem - in diesem Fall PetroSaudi - sicherzustellen, dass er

die Zahlungssumme unter einem Hauptvertrag von einer kreditwürdigen

Bank erhalten kann, unabhängig davon, ob es sich um Streitsummen

handelt oder die Gegenpartei zahlungsunfähig ist. In Ländern mit

hohem Zahlungsrisiko wie Venezuela ist die Vergabe eines Letter of

Credit standardmäßige Geschäftspraxis.



PetroSaudi führt anschließend Bohrdienstleistungen für PDVSA in

einem Wert von 129 Millionen USD durch. Die vereinbarte

Kreditlaufzeit verstrich ohne Zahlung der Rechnungen und der Streit

über die Zahlung wurde daher einem Schiedsgericht übergeben.



David Bennet, Partner bei Clyde & Co und führender Anwalt des

Falls erklärte: Die Entscheidung unterstützt ganz klar die Führung,

Integrität und Professionalität von PetroSaudi International und

seines Generalrats."



Das rechtskräftige Urteil besagt, dass die Zahlung laut dem Letter

of Credit unrechtmäßiger Weise zurückgehalten wurde und der

Rechtsmittelführer ist berechtigt, eine vollständige Zahlung von der

ausgebenden Bank zu erhalten.



INFORMATIONEN ZU PETROSAUDI INTERNATIONAL



PetroSaudi International ist ein im Privatbesitz befindliches

Ölexplorations- und Produktionsunternehmen mit Hauptniederlassungen

im Vereinigten Königreich, in Saudi Arabien und in der Schweiz.

Gegründet wurde das Unternehmen vom saudi-arabischen Geschäftsmann

Tarek Obaid und PetroSaudi ist beteiligt an weltweiten Öl- und

Gasprojekten.



