RBC Capital senkt Eon auf 'Underperform' - Ziel hoch auf 7 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Eon von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben. Der Versorger sei ungeachtet der nachlassenden Unsicherheit hinsichtlich des Nukleargeschäfts und der Uniper-Abspaltung noch nicht aus dem Schneider, schrieben die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die Bilanz müsse saniert werden, so dass die Dividenden begrenzt seien. Zudem seien die Bewertungskennziffern unattraktiv. Bei anderen Aktien im Sektor fänden Anleger bessere Chancen.

UBS hebt Software AG auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Software AG von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37,50 auf 39,00 Euro angehoben. Der Markt sei zu skeptisch für das Wachstumspotenzial der Darmstädter, schrieb Analyst Michael Briest in einer Studie vom Montag. Der Megatrend "Internet der Dinge" werde das Wachstum deutlich ankurbeln.

Exane BNP senkt MTU auf 'Underperform' - Ziel hoch auf 97 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 83 auf 97 Euro angehoben. Nach starkem Kursverlauf sei das Potenzial nun kaum noch attraktiv, schrieb Analyst Tristan Sanson in einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie.

Jefferies startet Innogy mit 'Hold' - Ziel 34 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Innogy mit "Hold" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Bei der RWE-Ökostromtochter sprächen das Geschäftsmodell, die Gewinnerholung im britischen Privatkundengeschäft und die belastbare Bilanz für einen stabilen Ausblick, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer Studie vom Montag. Insofern dürfte der Konzern sein Dividendenversprechen erfüllen. Dies sei jedoch bereits im Kurs berücksichtigt.

Oddo Seydler hebt Metro auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Metro AG von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 38 Euro angehoben. Analyst Laurence Hofmann begründete das neue Votum in einer Studie vom Montag mit deutlichen Anhebungen seiner Schätzungen, einer positiven Sicht auf die bevorstehende Aufspaltung sowie einer sektorweit attraktiven Bewertung von Einzelhandelswerten im Lebensmittelbereich.

NordLB senkt Porsche auf 'Verkaufen' - Ziel hoch auf 49 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Porsche SE von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 46 auf 49 Euro angehoben. Nach einer zuletzt deutlichen Kurserholung und mit Blick auf ein herausforderndes Jahr 2017 rate er nun zum Verkauf der Vorzugsaktien der Holding, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Montag.

NordLB senkt Uniper auf 'Halten' - Ziel bleibt 13,50 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Uniper von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 13,50 Euro belassen. Nach dem jüngsten Kursanstieg sei das Kursziel erreicht worden, begründete Analyst Holger Fechner die gestrichene Kaufempfehlung in einer Studie vom Montag.

NordLB hebt Ziel für Salzgitter auf 43 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Salzgitter AG von 34 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wegen der umgesetzten Restrukturierungen, Antidumping-Maßnahmen der Europäischen Union sowie verbesserten Aussichten im Stahlbereich gehe er bei dem Stahlkocher unverändert von einer positiven Gewinnentwicklung aus, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Montag. Nach dem Erreichen des bisherigen Ziels bleibe er bei seiner Kaufempfehlung - mit einem nach oben angepassten Kursziel.

UBS hebt Ziel für K+S auf 18,60 Euro - 'Sell'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 15,00 auf 18,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Rafaisz erhöhte in einer Studie vom Montag zwar seine Schätzungen für das Salzgeschäft, doch angesichts der Fundamentaldaten im Kalimarkt sei das Rückschlagsrisiko noch immer beträchtlich.

