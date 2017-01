Hannover 96 hat am 18. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen und verdrängt damit Eintracht Braunschweig von der Tabellenspitze. Kaiserslautern hatte zu Beginn Schwierigkeiten und begegnete den Gastgebern erst nach etwa 20 Minuten Spielzeit auf Augenhöhe.

Beiden Teams fehlte es jedoch zunächst an Präzision. Erst in der 49. Minute brachte Uffe Bech die Niedersachsen dann in Führung. Kaiserslautern drängte daraufhin auf den Ausgleich, blieb jedoch ohne Erfolg.