Es war eine von Trumps ersten Amtshandlungen: Wer Abtreibungen auch nur erwähnt, bekommt kein Steuergeld mehr. Das konservative Washington will zurück in die Vergangenheit, auch gegen den Willen der eigenen Bürger.

Mike Pence ist charmant. Er wirkt nicht aufgesetzt, mit einem gequälten Lächeln, wie sein Präsident Donald Trump. Er lacht offen und freundlich, ehrlich. Die Menge dankt es mit aufmunternden Rufen. Der Vizepräsident der USA malt in verbindlichem Ton, mit gesetzten Worten das freundliche Bild eines gewinnenden Amerika. Ein helles Amerika, mit Chancen für jedermann und triefend vor Nächstenliebe. Ein Amerika, das Abtreibung endgültig vom Angesicht der Erde tilgen wird.

Die Rollen sind gut verteilt im Weißen Haus. Trump hat die Aufgabe, knochentrocken mit einem Federstrich Familien und Kindern aus Krisengebieten die rettende Einreise in die USA zu verweigern, Immigranten auszuschließen und die Terrorangst zu schüren. Er ist der Law-and-Order-Präsident. Pence versöhnt. Er ruft in die jubelnde Menge in Washington "Leben gewinnt wieder in Amerika!" Tausende konservative Teilnehmer hatten sich Freitag zum 44. "March of Life" versammelt, um die Wiederauferstehung der Anti-Abtreibungsbewegung in den USA zu feiern.

Trump und vor allem der bibelfeste Pence sind mit dem Versprechen in den Wahlkampf gezogen, den Frauen das Recht über ihren Körper wieder wegzunehmen und der Religion und Parteimoral unterzuordnen. Für Pence, der sich extra die Zeit genommen hat, um an diesem kalten Morgen zu der Menge zu sprechen, ist das nicht der Fall. "Lasst unsere Bewegung bekannt sein für Liebe", ruft der erste US-Vizepräsident, der jemals auf dieser Veranstaltung aufgetreten ist, "nicht für Wut. Wir wollen bekannt sein für Leidenschaft, nicht für Konfrontation."

Doch so konziliant im Ton, so hart ist Pence in der Sache. Weltweit werden Frauen die harte Hand des Weißen Hauses zu spüren bekommen. Nicht nur die Finanzierung der einheimischen "Planned Parenthood"-Organisation, einer landesweit operierenden Kette von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...