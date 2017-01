Mainz (ots) - Nun also Kanada. Das Land, das bisher von Terrorattacken weitgehend verschont blieb. Das Land, das sich bisher von rassistischen Kurzschlussreaktionen auf die Bedrohung durch den Islamismus am wenigsten anstecken ließ. Ausgerechnet Kanada, dessen liberaler Regierungschef Justin Trudeau dem Islam-Bashing des neuen US-Präsidenten am entschiedensten entgegentrat. Und bei aller Vorsicht über eine vorschnelle Einordnung der fürchterlichen Bluttat von Québec: Es sieht nicht so aus, als ginge dieses Hinrichtungskommando auf das Konto von Rechtsradikalen. Es verdichten sich eher die Zeichen, dass islamistische Terroristen friedliebende Muslime ausgerechnet bei ihrem Gebet zu Allah hingerichtet haben könnten. Wer hinter solchen Taten eine Logik sucht, wird keine finden. Spekulationen, wonach diese Tat in einen zeitlichen Zusammenhang mit der neuen Einwanderungspolitik des amerikanischen Präsidenten gestellt wird, sind ebenfalls mit Vorsicht zu genießen. Eine unabwendbare Folge aber wird wohl sein, dass ultranationalistische und identitäre Kräfte - die auch in Kanada stärker sind, als wir bisher wahrnehmen - den sogenannten Kampf der Kulturen verschärfen werden. Dass dies auf dem Rücken der muslimischen Opfer geschehen wird, ist so zynisch wie verwerflich. Die sich krisenhaft zuspitzenden Entwicklungen zeigen auf, dass wir den Streit darum, wie wir den Islamismus bekämpfen, nicht den Politikern überlassen dürfen. Wir sind längst Beteiligte eines gefährlichen politischen Prozesses, in dem jeder einzelne Staatsbürger gefragt ist, Freiheit, Toleranz und Anstand gegen Brandstifter und Terroristen zu verteidigen.



OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2



Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Wolfgang Bürkle Newsmanager Telefon: 06131/485890 online@vrm.de