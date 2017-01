Berlin (ots) - Viele der insgesamt rund 70.000 Flüchtlinge werden dauerhaft in Berlin bleiben, weil sie vor Krieg und Verfolgung geflohen sind und eine Rückkehr für sie trotz der vielen Hürden, die sich ihnen in den Weg stellen, nicht infrage kommt. Es ist deshalb richtig, dass der Senat die Integrationsbemühungen für sie vorantreibt und Geld für Sprachkurse, Ausbildung und Berufsberatung bereitstellt. Die Erfahrungen der vergangenen Flüchtlingswellen zeigen: Jeder heute investierte Euro in die Integration spart 100 Euro Sozialkosten in der Zukunft.



