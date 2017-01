Stuttgart (ots) - Es ist sinnvoll, wenn sich die Europäer im Hinblick auf die Kontrolle von Unternehmensübernahmen aus staatsgelenkten Wirtschaftsordnungen wie etwa China und Russland strategisch besser aufstellen. Bei Unternehmenskäufen gilt gründlich zu prüfen, was die wirklichen Motive sind. Stecken womöglich Beweggründe dahinter, die für die militärische Sicherheit von uns allen eines Tages relevant werden könnten? Wie etwa beim geplanten Verkauf des Aachener Maschinenbauers Aixtron an den chinesischen Investor Grand Chip. Dieser Deal wurde wegen Sicherheitsbedenken durch die US-Behörde verhindert - konnte nur verhindert werden, weil der Übernahmekandidat eine Dependance in Kalifornien hat. Dieser Fall sollte Europa eine Lehre sein.



