Die Federal Reserve ist aus einer Panik an den Märkten entstanden. Die Geschichte ist lehrreich: Auch Donald Trump könnte bei der Notenbank auf den Reset-Knopf drücken.

Im Herbst des Jahres 1907 erlebte Amerika den größten Zusammenbruch des National-Banking-Systems seiner Geschichte. Buchstäblich über Nacht schrumpften die Bankenreserven auf null und die Wirtschaft versank in eine tiefe Depression. Alle stürzten sich auf Bargeld (beziehungsweise sein Äquivalent in Gold). Und da jeder versuchte, so viel wie möglich zu horten, verschwand das Bargeld praktisch aus dem Umlauf. Keine Regierungsbehörde konnte die Panik aufhalten. Der neue Finanzminister George Cortelyou hatte weder die Kapazitäten noch den Ehrgeiz. "Der derzeitige Verantwortliche für dieses Ministerium", schrieb er über seine eigenen bescheidenen Anstrengungen zur Eindämmung der Krise, "hat diese Pflicht nur widerwillig übernommen und wäre froh, wenn sie zumindest in Teilen von einer geeigneten Gesetzgebung erleichtert würde." Das Wort "Panik" stammt von dem griechischen Wort Pan - dem mythologischen Gott der Wildnis, einem menschlichen Zwitterwesen mit ...

