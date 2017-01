Die USA und Großbritannien haben mit Gesprächen über den Freihandel begonnen. Die EU - eigentlich zuständig für das Thema - muss ohnmächtig zusehen.

Die USA und Großbritannien haben mit Gesprächen hochrangiger Diplomaten zur Zukunft der Wirtschaftsbeziehungen beider Länder begonnen, berichtet das Wall Street Journal. Das Büro der britischen Premierministerin Theresa May habe mitgeteilt, dass beide Seiten gerade herausfinden, was "getan werden kann, bis Großbritannien die EU offiziell verlässt." Großbritannien wolle seine Rolle in der Welt definieren und dabei mit "neuen und alten Verbündeten" Gespräche führen. Die Gespräche sind ein Zeichen dafür, dass die Regierung in London bereit ist, die Grenzen des EU-Rechts auszutesten, welchem sie derzeit in Fragen von Handelsabkommen noch untersteht und welchem sie schnellstmöglich entkommen will. Denn solange Großbritannien noch Mitglied der EU ist, darf das Land keine eigenständigen Handels-Verträge ...

