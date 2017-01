Viele Technologie-Unternehmen haben gegen den US-Einreisestopp protestiert. Doch ihnen dürfte es weniger um die Moral gehen. Sie könnten mit neuen Gesetzen ein massiv genutztes Mittel zum Lohndumping verlieren.

Der lautstarke Widerstand mehrerer US-amerikanischer Technologiefirmen gegen die neuen Einwanderungsbestimmungen von US-Präsident Donald Trump könnte eigennützig motiviert sein, analysiert die Techg-Website axios.com. So hat beispielsweise Google einen "Krisenfonds" im Umfang von 2 Millionen Dollar aufgesetzt, der Spenden an Organisationen wie die "American Civil Liberties Union", das "Immigrant Legal Resource Center", das "International Rescue Committee" sowie an die UNHCR verteilen soll. Offiziell geht es den Firmen, zu denen auch die Taxi-Unternehmen Uber und Lyft gehören, darum, dass die USA ein "offenes und tolerantes Land" bleiben, wie der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers sagte. Tatsächlich dürften die Unternehmen ihre moralische Entrüstung gezielt einsetzen, weil ihnen die Trump-Regierung bei einem beliebten Vehikel ...

