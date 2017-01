Russland und die USA bereiten sich auf eine enge Zusammenarbeit beim Erdöl vor. Eine Allianz dürfte auf Kosten Deutschlands gehen.

US-amerikanische und russische Ölkonzerne wollen gemeinsame Energieprojekte realisieren. Die USA haben das Kapital und die Technologie, Russland verfügt über Energieressourcen. Im Grunde könnte eine ähnliche Konstellation auch mit Deutschland funktionieren, doch der politische Wille zur Kooperation mit Russland fehlt. Mit der Ernennung des Exxon-Chefs Rex Tillerson zum US-Außenminister hat der Einfluss des Energiesektors in Washington seinen Höhepunkt erreicht, schreibt Brian C. Black von der Pennsylvania State University in einem Beitrag für das Magazin The Conversation. Der Einfluss der US-Ölkonzerne, insbesondere der Einfluss von Exxon, in Washington hatte sich insbesondere unter der Amtszeit von George W. Bush positiv auf die Beziehungen mit Russland ausgewirkt, berichtet Bloomberg. Big Oil - also die weltweit größten sieben Ölkonzerne - spielen eine wichtige Rolle bei der Formulierung der US-Außenpolitik, zumindest seit den 1950er Jahren. Führungskräfte ...

