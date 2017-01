Das schlechte Wetter überall in der Europäischen Union hatte besonders schwere Auswirkungen auf die Freilandgemüseerträge in dem spanischen Südosten und wurde von Ertragsverlusten in Italien, Griechenland und anderen Ländern des Mittelmeerraums begleitet. Es führte insgesamt zu einer Verringerung ihrer normalen EU-weiten Gemüseproduktionsniveaus um 60%....

