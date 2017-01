Vom 8. bis 10. Februar 2017 findet in Berlin die Fruit Logistica statt. An dem führenden Branchentreff der internationalen Fruchthandelswelt, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, wird sich auch QS im Rahmen des Gemeinschaftsstandes der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen (BVEO) beteiligen. Am QS-Stand (Halle 20, Stand A-02) präsentiert QS zusammen...

Den vollständigen Artikel lesen ...