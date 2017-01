Hamburg (ots) -



Die emoji company GmbH gibt heute bekannt, dass sie von SABAN BRANDS die Marke "emojiville" einschließlich aller damit verbundenen Besitz- und Domainrechte erworben hat.



Die Akquisition stärkt das bereits umfangreiche Markenportfolio der emoji company GmbH welche Inhaber ist von mehr als 450 Marken weltweit. Die emoji company GmbH bietet darüber hinaus ein urheberrechtlich geschütztes Portfolio von mehr als 4000 hochauflösenden Icons zur kommerziellen Nutzung an.



Das deutsche Unternehmen hat weltweit bereits mehr als 230 aktive Lizenzpartner und konzentriert sich derzeit hauptsächlich auf Merchandising-, Promotions- und Treueprogramme, während weltweit unzählige Unternehmen die Icons der emoji company GmbH für ihre TV-Spots sowie für allgemeine Werbekampagnen nutzen.



Erst vor einer Woche gab die emoji company GmbH ihre Lizenzvereinbarung mit Sony Pictures Animation (SPA) bekannt, die es dem Studio ermöglicht, den Begriff "emoji" im Rahmen von SPAs weltweitem Merchandising Programm für SPAs anstehenden Film "The Emoji Movie" zu nutzen, welcher am 11. August 2017 in die Kinos kommen soll.



"Die Akquisition der "emojiville"-Marken war ein logischer Schritt für uns, unsere globale Markenstrategie zu stärken und auszubauen", so Marco Hüsges, CEO der emoji company GmbH, und ergänzt: "Basierend auf unseren verschiedenen Marken und IPs entwickeln wir proaktiv neue Markenkonzepte, um neue und unterschiedlichste Zielgruppen in der näheren Zukunft bedienen zu können".



