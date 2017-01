Vor lauter Empörung über Trump geht unter, was Sigmar Gabriel getan und vor allem im Interview über seine Chefin gesagt hat. Die müsste ihn eigentlich rauswerfen.

Gut, dass es Donald Trump gibt, dieses "Monster", über das man sich so wunderbar erregen kann, der perfekte Anlass für die Wiedererweckung alter Amerikaverachtung. Hoffentlich unterhält er die Empörungsbereiten noch viele Wochen lang.

America First? Germany Förster!

Da muss dann niemand mehr über Sigmar Gabriel reden.

Schade eigentlich. Nicht nur wegen des Meisterstücks, an der eigenen Partei vorbei seinen Abgang zu inszenieren und mit einem Aufstieg zu verbinden. Sondern wegen der Chuzpe, sich dabei auf den Großmut einer Kanzlerin zu verlassen, der ihr Vizekanzler jeden Grund geliefert hat, die Koalition mit der SPD aufzukündigen oder ihn wenigstens hochkant rauszuschmeißen.

Denn was Gabriel als Regierungsmitglied über die Arbeit seiner Kanzlerin zu sagen hat, ist an Grobheit schwer zu übertreffen. Als ob er nicht jahrelang an einem Strang mit Angela Merkel gezogen hätte, als ob er nicht Andersmeinende schon mal als "Pack" beschimpft hätte, reiht er sich nun ein in die Phalanx rechtspopulistischer Kritikaster.

Eine "Obergrenze" für "Flüchtlinge" fordert er zwar schon länger, obzwar das Asylrecht eine solche Grenze nicht kenne - denn die Mehrheit der "Migranten" (sic!) beantrage ja auch kein Asyl. Nun aber geht er einen Schritt weiter und gesellt sich zu jenen, die "Merkel ist Schuld" intonieren.

"Die massenhafte unkontrollierte Zuwanderung des Jahres 2015", lässt Sigmar Gabriel die Leser des "Stern" wissen, die bei der Bevölkerung das Gefühl eines Kontrollverlusts ausgelöst habe, sei auf "Naivität" oder "Übermut" der Kanzlerin zurückzuführen. Das ist ein ziemlich starkes Stück und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...