Der Werbemarkt ist so hysterisch wie selten zuvor. Ein Buzz folgt auf den nächsten, bevor er urplötzlich wieder zu Grabe getragen wird. Es fehlt den Agenturen an Lichtgestalten, die in unsicheren Zeiten den Weg weisen.

In der Werbung ist die reinste Hysterie ausgebrochen. Das Web und die Digitalisierung der Medien sollte alles besser und einfacher machen. So versprachen es die Internet-Jünger. Die Menschen wären besser und gezielter zu erreichen, das Web würde die Werbung wirksamer und zugleich effizienter machen, die neuen Umsätze würden nur so sprudeln. Und dann kam alles ganz anders.

Das Internet sollte Marketing und Werbung bereichern. Big Data, Online- und Mobile-Werbung, Influencer und Content Marketing - ja die vollständige Digitalisierung der gesamten Wirtschaft - das waren die Buzzwords und zugleich die angeblich neuen Wege zum Markterfolg. Schlag auf Schlag folgte ein Hype auf den nächsten. Nun hat sich die Künstliche Intelligenz ("Artificial Intelligence") als neueste Errungenschaft hinzuaddiert. Auch um KI muss sich jedes Unternehmen nun fortan, aber schleunigst kümmern. Sonst droht das baldige Aus.

Doch besser wurde bislang nichts. Außer Spesen nichts gewesen. Kaum eines der traditionellen Unternehmen meldet sonderliche Erfolge seit Einführung der hippen, neuen, digitalen Maßnahmen. Im Gegenteil: Die Marketingentscheider und Werber wissen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Alleine der Umsatz von Procter & Gamble (Marken wie Lenor, Ariel oder Always) brach seit dem signifikanten Shift ihrer TV-Gelder hin zu Targeting, digitalen und Social Media weltweit im vergangenen Jahr um 8 Prozent ein.

Es ist unfassbar, was alleine in den letzten Wochen an digitalen Themen durch die Fachpresse geisterte. Und mehr als verwirrend. Denn statt die neuen Themen zu befeuern, statt Erfolgsnachweise zu liefern, statt zu erläutern, wie man mithilfe der digitalen Hypes Umsatz und Marktanteil gewinnt, werden die vermeintlichen Buzzes der letzten Monate nun plötzlich eines nach dem anderen wieder zu Grabe getragen.

Eine digitalbesoffene Branche

Agentur-Guru André Kemper, Gründer von antoni und Betreuer des renommierten Mercedes-Etats, plädiert dafür, nicht auf Big Data zu setzen, wenn die große Idee fehlt und auch in Zeiten von Social Media nicht kleinteilig zu werden, sondern auf große Würfe zu setzen. Auf dem Deutschen Medienkongress ging der Telekom-Marketer Hans-Christian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...