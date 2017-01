Zürich - Werden Mitarbeiter zu Vorgesetzten befördert, haben Sie in den ersten Wochen am meisten damit zu kämpfen, die gesteigerten Erwartungen zu erfüllen. Dies gibt ein Viertel der HR-Manager in der aktuellen Arbeitsmarktstudie von Robert Half an. Wie eben beförderte Führungskräfte die neuen Herausforderungen meistern können, hat der spezialisierte Personaldienstleister in einer Checkliste zusammengefasst.

Die Befragung von 100 Personalverantwortlichen in der Schweiz zeigt ausserdem: Auf Platz zwei der Herausforderungen, die neuen Führungskräften in der Anfangszeit am meisten zu schaffen machen, liegt die Priorisierung von Projekten. Auf dem dritten Rang steht den Ausgleich zwischen den eigenen Aufgaben und der Teamführung zu erreichen. Robert Half hat für die Arbeitsmarktstudie 2016 100 HR-Manager gefragt: Beurteilen Sie, mit welchen der folgenden Aufgaben eben beförderte Manager in den ersten Wochen in der neuen Position am stärksten zu kämpfen haben:

Erfüllen gesteigerter Erwartungen (25 %) Projektpriorisierung (24 %) Ausgleich zwischen eigenen Aufgaben und der zur Teamführung benötigten Zeit (16 %)

"Die erste Zeit als neue Führungskraft gleicht einer Gratwanderung. Mit der Übernahme von Führungsverantwortung steigen sowohl die Erwartungen der Vorgesetzten als auch die der eigenen Mitarbeiter", sagt Yeng Chow, Senior Manager bei Robert Half in Zürich. "Gerade am Anfang ist es als neuer Chef wichtig, schnell in die neue Position hineinzuwachsen. Deshalb empfehle ich, einen Mentor im Unternehmen zu finden. Er kann bei vielen Fragestellungen Rat geben und helfen, Fehltritte zu vermeiden, die er unter Umständen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...