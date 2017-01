St. Gallen - Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und Tablets beeinflusst nicht nur unsere Gesellschaft, sondern dürfte inskünftig auch die Arbeitsmethoden markant verändern. Mit AbaClik steht eine mobile App zur Verfügung, welche in die ABACUS ERP-Software integriert werden kann. Erste Anwenderberichte unserer Kunden vermitteln einen positiven Eindruck dieser Lösungen.

Mitarbeitende sind heute vielfach mobil unterwegs. Das Lesen und Beantworten von E-Mails sowie die Terminkoordination mittels Smartphone oder Tablet gehören zum Alltag. Eine Integration der mobilen Endgeräte in die ERP-Software bietet sich daher an. Mit der App AbaClik lässt sich die Kommunikation des Unternehmens mit dem Mitarbeitenden einfach und von überall her abwickeln. Die App deckt folgende Funktionen ab:

Erfassung der Arbeitszeit manuell, mittels Barcode, RFID oder Geofence und deren Übermittlung in die ABACUS-Zeiterfassung Erfassung von Spesen und deren Übermittlung an die ABACUS-Lohn- oder Kreditorenbuchhaltung zur Erstattung Freigabe von Kreditoren-Rechnungen im Visumsprozess Erfassung von Arbeitsleistungen und deren Zuordnung zu Projekten in der ABACUS-Projektverwaltung Meldung von Absenzen wie Krankheit, Militär etc. Beantragung ...

