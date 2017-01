Zürich - Der bevorstehende Brexit hat bereits gravierende Auswirkungen: Jedes siebte in Grossbritannien aktive Unternehmen (14%) plant, Geschäftsbereiche von Grossbritannien weg zu verlagern. Verlagerungen kommen im übrigen Europa für gerade einmal jedes 50. Unternehmen in Frage, wie dem aktuellen European attractiveness survey von EY zu entnehmen ist. Es wurden relevante Führungspersonen von 254 Unternehmen weltweit befragt, 75 Prozent davon haben ihren Sitz oder eine Filiale in Grossbritannien.

«Der anstehende Brexit sorgt für grosse Unsicherheit bei den in Grossbritannien aktiven Unternehmen, dazu gehören auch viele Schweizer Firmen. Für diese ist es zentral, den Zugang zum britischen Markt nicht zu verlieren, Rechtssicherheit zu behalten und die aktuell guten Rahmenbedingungen auch nach einem Austritt Grossbritanniens weiter zu führen», sagt Marcel Stalder, CEO von EY Schweiz. Viele ausländische Unternehmen, die vor Ort in Grossbritannien aktiv sind, planen eine Verlagerung in andere EU-Länder. Dadurch steigt die Attraktivität der EU weiter: 56 Prozent der befragten Unternehmen wollen ihre Investitionen in Europa ausbauen. «Die EU ist stark und attraktiv genug, um auch ohne Grossbritannien internationale Investoren anzuziehen», ist Stalder sicher.

Deutschland als klarer Brexit-Gewinner

Grösster Nutzniesser eines möglichen Unternehmens-Exodus aus Grossbritannien ist gemäss der Umfrage Deutschland: 54 Prozent der in Grossbritannien aktiven Unternehmen nennen Deutschland als bevorzugtes Ziel ausserhalb Grossbritanniens. Die Niederlande (33 Prozent) und Frankreich (8 Prozent) landen dahinter. Die Schweiz wird nur vereinzelt in Betracht gezogen. Deutschland baut seinen Status als Top-Investitionsstandort Europas weiter aus: Insgesamt 40 Prozent der ausländischen Unternehmen sehen Deutschland als Investitionsziel Nummer Eins - das sind zwei Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr. Nur noch 22 Prozent (2016: 27%) sehen Grossbritannien als führenden Standort.

«Ein weiteres Erstarken der deutschen Wirtschaft ist grundsätzlich gut für die Schweiz, denn Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner. Die Resultate zeigen auch, dass sich Investitionstätigkeiten rasch verschieben, wenn sich die politischen Voraussetzungen ...

