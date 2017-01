Das amerikanische Bankinstitut Hawthorn Bancshares (ISIN: US4204761039, NASDAQ: HWBK) zahlt am 1. April 2017 eine Quartalsdividende in Höhe von 6 US-Cents je Aktie an die Aktionäre aus (Record date ist der 15. März 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,24 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...