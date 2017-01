Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Der Chef der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA, Andrea Enria, fordert eine Bad Bank für die gesamte EU. Ein solches Institut sei nötig, um den Banken eine Möglichkeit zu geben, ihre ausfallgefährdeten Kredite abzubauen, sagte der Italiener auf einer Konferenz des Euro-Krisenfonds ESM in Luxemburg. Die faulen Kredite betrügen mehr als 1 Billion Euro, fügte er hinzu. Vor allem in Italien leiden die Banken unter hohen Lasten aus faulen Krediten. Enria räumte diesbezüglich "erhebliche Unterschiede" zwischen den EU-Staaten ein, fügte aber hinzu, es handle sich unverändert um ein gesamteuropäisches Problem, "deshalb braucht es auch eine gesamteuropäische Lösung". (FAZ S. 15)

BREXIT - Der EU-Austritt Großbritanniens könnte Deutschland Milliardeninvestitionen internationaler Konzerne bescheren. Jedes siebte Unternehmen mit Niederlassungen im Vereinigten Königreich erwägt bereits, Geschäftsbereiche von dort in andere Länder zu verlagern. Das geht aus einer Umfrage der Unternehmensberater von Ernst & Young unter Managern europäischer, amerikanischer und asiatischer Firmen hervor. Beliebtestes Zielland in Europa ist demnach Deutschland vor den Niederlanden. Bisher können Banken und Unternehmen von Großbritannien aus ohne bürokratische Hürden Geschäfte in der EU tätigen. Diese Vorteile sind bedroht. (SZ S. 18)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die deutsche Autoindustrie kritisiert mit ungewöhnlich deutlichen Worten die Brexit-Pläne Großbritanniens. "Ich habe nicht den Eindruck, dass der Regierung in London bewusst ist, auf was sie sich einlässt", sagte Matthias Wissmann, der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA). "Die Signale der Briten stärken leider nicht das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit Großbritanniens als Industriestandort", warnte Wissmann. Das Bekenntnis Londons zum Freihandel sei unglaubwürdig: Die Autoindustrie sei "tief besorgt wegen der protektionistischen Tendenzen" nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Großbritannien. (FAZ S. 19)

MEXIKO - Mexikos Zentralbankchef Agustin Carstens warnt eindringlich davor, dass der wirtschaftspolitische Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump der gesamten Weltwirtschaft einen harten Schlag versetzen könnte. "Eine neue Welle an Protektionismus könnte der Weltwirtschaft schweren Schaden zufügen und würde niemandem helfen. Auch ein Abwertungswettlauf würde nur Verlier kennen", sagte Carstens, der am 1. Oktober Chef der Zentralbank der Zentralbanken, BIZ, wird. (Börsen-Zeitung S. 7)

DATENSCHUTZ - Das Bundeskabinett wird an diesem Mittwoch einen Gesetzentwurf verabschieden, mit dem die EU-Datenschutzverordnung aus dem Vorjahr in deutsches Recht übertragen wird. Der Entwurf ruft bereits Kritiker auf den Plan, weil die Formulierungen die Auskunfts- und Informationsrechte der Kunden im Vergleich zum Brüsseler Gesetzestext einschränken. "Die Bundesregierung macht der Wirtschaft Geschenke auf Kosten der Verbraucher und bricht damit europäisches Recht", sagte der Grünen-Europaabgeordnete Jan Philipp Albrecht, der das EU-Gesetz federführend für das Europaparlament verhandelt hatte: "Sollte dieser Gesetzentwurf so auch den Bundestag passieren, wird er in Nullkommanichts vor dem Europäischen Gerichtshof landen." (Stuttgarter Zeitung)

