Bioventus, ein globaler Marktführer im Bereich Orthobiologie, hat heute die Termine für die Advances in Bone Healing-Gipfel 2017 bekannt gegeben (Fortschritte bei der Knochenheilung). Diese Programme finden am 28. April im Grand Hyatt Denver in Denver (Colorado, USA), am 28. April im Novotel Schiphol Airport in Amsterdam und am 19. Mai im Westin Fort Lauderdale in Ft. Lauderdale (Florida, USA) statt und richten sich an Ärzte, die regelmäßig Frakturen und Patienten mit Osteoarthrose (OA) behandeln. Jede Tagesfortbildung ist darauf ausgerichtet, den Teilnehmern die Behandlungsmethoden und die zugrunde liegende Biologiewissenschaft durch didaktische Präsentationen und fundierte Fallbeispiel-Diskussionen näherzubringen.

Bioventus unterstützt 2017 außerdem medizinische Fortbildungsprogramme bei der 75. Wissenschaftskonferenz des American College of Foot and Ankle Surgeons (Fuß- und Knöchelchirurgie), die vom 27. Februar bis 2. März in Las Vegas stattfindet, und der 18. Jahreskonferenz der Physician Assistants in Orthopaedic Surgery (Arztassistenten in orthopädischer Chirurgie), die vom 21. bis 25. August in Baltimore stattfindet.

Darüber hinaus stellt Bioventus auf www.BioventusAcademy.com verschiedene neue webbasierte Schulungen zur Verfügung. Bioventus Academy ist die Online-Plattform für medizinische Fortbildung des Unternehmens, die Medizinern fundierte klinische und wissenschaftliche Informationen über die Knochenheilung, Knochentransplantation und Osteoarthrose anbietet. Titel der Schulungen: Bone Graft Substitutes, Bone Marrow Aspirate, EXOGENund Bone Healing sowie DUROLANE und Early OA Treatment Options.

"Bioventus hat das Ziel, global führend in Orthobiologie zu werden, wobei die Marktführerschaft nicht nur an Umsätzen oder der globalen Präsenz gemessen wird", sagte Tony Bihl, CEO bei Bioventus. "Die Erweiterung der medizinischen Fortbildung für Mediziner durch Präsenzseminare und virtuelle Kanäle unterstreicht unsere Verpflichtung gegenüber dem Gesundheitswesen, damit Menschen ihr aktives Leben wieder aufnehmen und genießen können."

Über Bioventus

Bioventus ist ein Orthobiologieunternehmen, das klinisch geprüfte, kostengünstige Produkte entwickelt, mit deren Hilfe Menschen schnell und sicher genesen können. Die Mission des Unternehmens besteht darin, Patienten wieder zu befähigen, ein aktives Leben zu führen. Bioventus verfügt im Bereich Orthobiologie über zwei Produktportfolios, nämlich Bioventus Active Healing Therapies und Bioventus Surgical. Mit diesen ist das Unternehmen einer der weltweiten Marktführer bei der aktiven orthopädischen Heilung. Das EXOGEN® Ultrasound Bone Healing System ist in den USA das erste System für die Knochenheilung, das verschrieben wird. Es ist das einzige von der FDA zugelassene System für die Knochenheilung, bei dem der natürliche Selbstheilungsprozess des Körpers sicher und effektiv mit Ultraschall angeregt wird. Die Fundamente von Bioventus bestehen aus einer Verpflichtung zu hohen Qualitätsstandards, evidenzbasierter Medizin sowie starken ethischen Prinzipien. Damit ist das Unternehmen für Ärzte weltweit ein bewährter Partner.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.BioventusGlobal.com, oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter unter @Bioventusglobal.

Bioventus, das Bioventus-Logo, EXOGEN und DUROLANE sind eingetragene Warenzeichen von Bioventus LLC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170130006275/de/

Contacts:

Bioventus

Thomas Hill, 919-474-6715

thomas.hill@bioventusglobal.com