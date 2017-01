(http://www.gemalto.com/press/PublishingImages/new-eID-for-swedish-tax-agency.jpg)Amsterdam, 31. Januar 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, hat einen mehrjährigen Vertrag mit Skatteverket, der schwedischen Steuerbehörde, über die Bereitstellung seiner eGov-Authentifizierungsplattform (http://www.gemalto.com/govt/coesys/government) für Online-Dienste, seiner hochwertigen eID-Karten (http://www.gemalto.com/govt/identity) aus Polycarbonat und einer umfassenden Lösung für die Anmeldung und Kartenausstellung abgeschlossen.1 Diese ID-Karte ist ein amtlicher Identitätsnachweis/Ausweis und bietet Zugang zu zahlreichen Behördendiensten. Sie kann für jeden Einwohner ausgestellt werden, unabhängig davon, ob er die schwedische Staatsangehörigkeit besitzt oder nicht. Die Entwicklung einer sicheren digitalen Identität (http://www.gemalto.com/govt/identity/digital-identity-trends) in Verbindung mit der leistungsfähigen eGov-Authentifizierung ermöglicht es Kartenbesitzern, künftig auch die Online-Dienste von Skatteverket und anderen schwedischen Behörden2 zu nutzen.

Die Bereitstellung und Personalisierung der Ausweise durch Gemalto wird voraussichtlich Anfang 2017 beginnen und ist für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren vorgesehen. Die Nachfrage nach diesen Ausweisen ist seit ihrer Einführung im Jahr 2009 stetig gestiegen. Die Antragsteller können sich in einer der 27 landesweiten Niederlassungen, in denen Gemalto mehr als 80 Anmeldestellen (https://www.youtube.com/watch?v=H7CyXGPr_Y4) und -terminals einrichten wird, fotografieren lassen und ihre Unterschrift hinterlegen. Die Daten werden für die Ausstellung des Ausweises direkt und sicher an Gemalto gesendet. Die personalisierten Ausweise werden über ein Netzwerk von 38 Niederlassungen verteilt. Gemalto stellt zudem Smartcard-Reader zur Verfügung, die den Benutzern den Online-Zugang zu Diensten von Behörden und Finanzinstituten ermöglichen.

"Die Nutzung unserer Cloud-basierten eGov-Plattform für die sichere Online-Authentifizierung der Bürger erleichtert die Interaktion mit Behörden", sagte Tommi Nordberg, Senior Vice President of Government Programs bei Gemalto. "Dies ermöglicht es uns, umfassenden Support für das digitale Identitätsprogramm (http://www.gemalto.com/govt/documents/national-identity-schemes) von Skatteverkert und die Kartenbesitzer zu leisten und die umfangreichere Nutzung der eID-Karten für Online-Dienste zu fördern."

1 Die schwedische Steuerbehörde (Schwedisch: Skatteverket (http://www.skatteverket.se/)) ist eine Regierungsbehörde in Schweden und zuständig für die Erhebung und Einziehung der nationalen Steuern und die Verwaltung des Melderegisters.

2 Die Online-Dienste machen Kartenbesitzern in naher Zukunft alle über sie oder ihr Privatunternehmen in den Steuerakten gespeicherten Daten zugänglich. Die elektronische ID ermöglicht außerdem den Zugang zu anderen Behörden, z. B. Sozialversicherungssysteme und die eHealth Agency, wo Bürger ihre elektronische Gesundheitsakte einsehen können.

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich digitale Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2015 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen. So sind sie sicher und können Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls der Zeit, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und machen Software zu Geld. Dadurch ermöglichen wir unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden von Menschen und Dingen zu liefern.

Unsere mehr als 14.000 Mitarbeiter arbeiten in 118 Niederlassungen, 45 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 27 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 49 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com (http://www.gemalto.com) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto (https://twitter.com/gemalto).

