FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UIM7 XETR LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD INH. A 1.408 EUR

UIM4 XETR LU0147308422 UBS-ETF-MSCI EMU A 0.511 EUR

UIM3 XETR LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100 INH.A 0.783 EUR

UIM5 XETR LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN INH.A 0.265 EUR

UIM1 XETR LU0136234068 UBS ETF-EURO STOXX 50 A-D 0.172 EUR