FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PFE XETR US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.300 EUR

SPYV XETR IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF 0.197 EUR

SYBQ XETR IE00BCBJF711 SSGA SP.E.EU.II-EO S.L.V. 0.441 EUR

SPPI XETR IE00BYSZ5W11 SPDR E.I-B.3-7 Y.EU.CO.BD 0.129 EUR

ZPRA XETR IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.255 EUR

SYBJ XETR IE00B6YX5M31 SPDR BARC.EO HI.YI.BD ETF 0.991 EUR

SYBU XETR IE00B459R192 SPDR BARCL.US AGG.BD ETF 1.110 EUR

SPPL XETR IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD 0.292 EUR

SPPX XETR IE00BYSZ5V04 SPDR B.10+ Y.US TRE.B.ETF 0.334 EUR

SPP3 XETR IE00BYSZ5R67 SPDR B.3-5 Y.US TRE.B.ETF 0.152 EUR

SPP5 XETR IE00BYSZ5S74 SPDR B.5-7 Y.US TRE.B.ETF 0.194 EUR

ALU2 XETR US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.056 EUR

SYBG XETR IE00B3W74078 SPDR BARCLAYS UK GILT ETF 0.514 EUR

SYBT XETR IE00B44CND37 SPDR BARCL.US TRE.BD ETF 0.685 EUR

SYBL XETR IE00B6YX5L24 SPDR BAR.15+ YEA.GILT ETF 0.686 EUR

SYBS XETR IE00B4694Z11 SPDR BAR.STER.COR.BD ETF 1.059 EUR

SYB5 XETR IE00B6YX5K17 SPDR BAR.1-5 YEA.GILT ETF 0.178 EUR

NWT XETR US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.356 EUR

SPP7 XETR IE00BYSZ5T81 SPDR B.7-10Y.US TRE.B.ETF 0.227 EUR

ZPRG XETR IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.192 EUR

ZPR5 XETR IE00BP46NG52 SSGA SP.E.EU.II-B.ML0-5Y. 0.394 EUR

SYBR XETR IE00BYV12Y75 SPDR E.I-B.3-10Y.US CO.BD 0.430 EUR

SYBD XETR IE00BC7GZW19 SPDR B.0-3 Y.EUR.CO.B.ETF 0.064 EUR

SYBN XETR IE00BZ0G8860 SPDR B.10+Y.US COR.BD ETF 0.607 EUR

SYBY XETR IE00BZ0G8977 SPDR BARCL.US TIPS ETF 0.119 EUR

SYBK XETR IE00B99FL386 SPDR B.0-5 Y.US H.Y.B.ETF 1.283 EUR

SYBV XETR IE00BYSZ6062 SPDR BARCL.10+ Y.EO GV.BD 0.205 EUR

SYB1 XETR IE00B3VY0M37 SPDR B.C.US COR.BOND ETF 0.474 EUR

SYB6 XETR IE00BYSZ5Y35 SPDR BARCL.5-7 Y.EO GV.BD 0.016 EUR

SYB7 XETR IE00BYSZ5Z42 SPDR BARCL.5-10Y.EO GV.BD 0.094 EUR

SYBF XETR IE00BC7GZX26 SPDR B.0-3 Y.US COR.B.ETF 0.342 EUR

SYBM XETR IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF 1.520 EUR

SYBA XETR IE00B41RYL63 SPDR BAR.EO AGG.BOND ETF 0.175 EUR

SYBC XETR IE00B3T9LM79 SPDR BARC.EO COR.BD ETF 0.316 EUR

SYBB XETR IE00B3S5XW04 SPDR BARC.EO.GOV.BD ETF 0.210 EUR