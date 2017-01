Von Takashi Nakamichi und Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest und hebt auch ihre Inflationsprognose für das kommende Jahr nicht an. Darin zeigt sich ihre Nervosität über den ungewissen Weg der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Die Vertreter der japanischen Notenbank trafen sich, kurz nachdem Trump gegen den Überschuss Japans in der Handelsbilanz mit den USA und gegen seine Autobauer gewettert hatte. Die Aussagen halten in den politischen Zirkeln von Tokio noch lange nach.

Bei ihrer jüngsten geldpolitischen Sitzung stimmten die Ratsmitglieder der BoJ dafür, den Leitzins auf seinem niedrigen Niveau zu belassen. Die vielbeachtete Inflationsprognose für das kommenden Fiskaljahr, das am 1. April beginnt, beließen sie in ihrem quartalsweisen Ausblick bei 1,5 Prozent - und das, obwohl die Notenbank ihre Wachstumsprognosen angehoben hat.

Die Vorsicht, den Preisausblick trotz guter Gründe nicht anzuheben, ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass Japans Politik allmählich von Trumps Äußerung zu einer großen Bandbreite von Themen beeinflusst wird - von Verteidigung über Handel bis hin zur Geldpolitik.

Trump macht Japans Unternehmen nervös

Vor der Sitzung zeigten sich viele Notenbanker besorgt, dass die Anhebung des Preisausblicks für das kommende Jahr Spekulationen über eine geldpolitische Straffung anheizen könnten, wie der BoJ nahestehende Personen sagten. Das könne zu einer Aufwertung des Yen und damit zu einer Belastung der Exporte führen. Und das sei das Letzte, was eine Wirtschaft gebrauchen könne, in der viele Unternehmen mit Blick auf Trump zunehmen nervös werden, hieß es.

Die Entscheidung vom Dienstag deutet an, dass die Sicht der vorsichtigen Ratsmitglieder sich durchgesetzt hat. Laut den eigenen Statistiken der Notenbank wäre eigentlich eine Anhebung der Prognose nötig gewesen, weil der Yen abgewertet und die Wirtschaft sich seit der am 1. November veröffentlichten Prognose verbessert hat.

Der Rat stimmte mit sieben zu zwei dafür, sein Ziel für die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen bei null zu belassen. Das Zinsziel für bestimmte Einlagen von Geschäftsbanken liegt weiterhin bei minus 0,1 Prozent.

Die Verbraucherpreisprognose für das laufende Finanzjahr senkte die BoJ in ihrem Quartalsbericht auf einen Rückgang um 0,2 Prozent von zuvor 0,1 Prozent. Das war weitgehend erwartet worden. Die Inflationsprognose für 2017/8 blieb unverändert bei 1,7 Prozent.

Die Wirtschaft dürfte im noch laufenden Jahr um 1,4 Prozent wachsen, bislang hatte die BoJ hier 1,0 Prozent in Aussicht gestellt. Im kommenden Jahr soll das Wachstum 1,5 Prozent erreichen statt 1,3 Prozent. Im Finanzjahr 2017/18 erwartet die BoJ 1,1 Prozent Wachstum statt 0,9 Prozent.

