Es ist, also würde der Job-Boom eine Pause einlegen: Wenn klirrender Frost das Land überzieht, erstarrt vorübergehend auch der Arbeitsmarkt. Kein Grund zur Sorge, geben derweil Experten Entwarnung.

Die Winterpause auf vielen Baustellen und in anderen Außenberufen hat die Zahl die Arbeitslosen im Januar nach Experteneinschätzung im Januar stark steigen lassen. Insgesamt seien 2,828 Millionen Männer und Frauen ohne Arbeit gewesen, berichteten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das wären rund 260 000 mehr als im Dezember, aber rund 90 000 weniger als im Jahr davor. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen will die Bundesagentur für Arbeit (BA) an diesem Dienstag bekanntgeben.

Die Ökonomen machen für ...

