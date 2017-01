Provisorische Eckdaten Geschäftsjahr 2016:

Steigerung von Umsatz, EBIT und Gewinn

Altstätten, 31. Januar 2017 - COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien, steigerte im Geschäftsjahr 2016 den Nettoumsatz um 4,0% auf CHF 160,7 Mio. (2015: CHF 154,5 Mio.). Davon entfallen CHF 2,6 Mio. auf positive Währungseffekte.

Eine Steigerung erwartet das Unternehmen auch beim Betriebsergebnis und dem Nettogewinn. Auf Basis des höheren Umsatzes rechnet COLTENE mit einer Zunahme des EBIT um 14,3% auf CHF 23,3 Mio. (2015: CHF 20,4 Mio.). Damit geht das Management von einer EBIT-Marge von 14,5% für das Geschäftsjahr 2016 gegenüber 13,2% im Vorjahr aus. Beim Nettogewinn erwartet COLTENE dank der freundlicheren Währungssituation eine Verbesserung um 29,5% auf CHF 17,3 Mio. (2015: CHF 13,3 Mio.).



Im Geschäftsjahr 2016 behauptete sich die COLTENE Gruppe in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Der 2016 erwirtschaftete Nettoumsatz bestätigt den positiven Trend in den Verkaufsregionen EMEA und Asien-Pazifik. In Nordamerika beeinträchtigte der Lagerabbau bei den Grosshändlern die Verkäufe, während in verschiedenen Ländern Lateinamerikas die angespannte Konjunkturlage anhielt.



Das geprüfte und definitive Jahresergebnis 2016 wird COLTENE am 9. März 2017 veröffentlichen.



*****

Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte unter (www.coltene.com: http://www.coltene.com/de/investoren-medien/investoren-newsletter/) ein.

Für weitere Informationen: Michael Düringer, Corporate Communications/Investor Relations,

Telefon +41 43 244 81 42, Mobile +41 79 653 19 75, E-mail (michael.dueringer@coltene.com: mailto:michael.dueringer@coltene.com)

Finanzkalender

Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2016,

Veröffentlichung Jahresbericht 2016 9. März 2017 Generalversammlung 2017 29. März 2017

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abformung und Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der Schweiz über modernste Produktionsstätten sowie über eigene Vertriebsorganisationen in den Hauptmärkten, beispielsweise in China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und unseren Produkten finden Sie auf der Webseite (www.coltene.com: http://www.coltene.com/de/).

This press release and oral statements or other written statements made, or to be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.