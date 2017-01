Die Deutsche Bank kann eine ihrer juristischen Altlasten beilegen. Das größte deutsche Geldhaus kam in einem Geldwäsche-Skandal in Russland mit Strafen von umgerechnet knapp 600 Millionen Euro davon.

Die Deutsche Bank hat sich mit der New Yorker Finanzaufsicht auf einen millionenschweren Vergleich im russischen Geldwäsche-Skandal geeinigt. Das Institut zahle ein Bußgeld in Höhe von 425 Millionen Dollar (397 Mio Euro), teilte das New York State Department of Financial Services (DFS) am Montagabend (Ortszeit) mit. Kunden der Deutschen Bank sollen der Behörde zufolge über die Finanzplätze Moskau, New York ...

