Die Einwanderungspolitik des neuen US-Präsidenten bereitet Wertpapieranlegern derzeit Kopfzerbrechen. Nach der kurzen Trump-Rally machen nicht wenige Anleger Kasse. Die Kauflaune ist erstmal weg.

Die deutschen Aktienanleger dürften sich am Dienstag bedeckt halten. Banken und Broker sagten für die Eröffnung kaum veränderte Kurse voraus. Am Montag hatte der Dax 1,1 Prozent auf 11.681,89 Punkte verloren. Dabei hatte vor allem die Einreisepolitik des neuen Präsidenten Donald Trump und die heftige Kritik aus dem In- und Ausland die Anleger irritiert.

Neue Impulse könnten von einigen Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks ausgehen. In Europa stehen unter anderem die Verbraucherpreise für Januar und die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt an. In den USA wird unter anderem der Index zum Verbrauchervertrauen für Januar veröffentlicht.

Zwar dürften die Zahlen keinen unmittelbaren Einfluss auf die ebenfalls am Dienstag beginnende Zinssitzung der US-Notenbank Fed haben. Doch dürften Analysten dennoch versuchen, Hinweise auf die weitere Politik der ...

