Nach der Milliarden-Geldbuße in den USA wegen unsauberer Hypothekenkredite kann die Deutsche Bank ihren zweiten, großen Rechtsstreit beilegen: Zur Beilegung von Geldwäsche-Vorwürfen in Russland zahlt das Institut annähernd 600 Millionen Euro an die Aufsichtsbehörden der USA und Großbritanniens. Die Bank selbst hatte knapp eine Milliarde Euro Rückstellungen für den Fall gebildet.

