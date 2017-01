Zug - Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments (HBM) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 (per Ende Dezember) wie angekündigt einen grossen Verlust geschrieben. Dieser betrug 20,4 Mio CHF nach einem Gewinn von 101 Mio in der Vorjahresperiode, teilt die an der SIX kotierte Gesellschaft am Dienstag mit. Allein im dritten Quartal musste HBM einen Verlust in der Höhe von 44,8 Mio (VJ +208 Mio) hinnehmen.

HBM hatte bereits zu Beginn des neuen Jahres gemeldet, dass die Gesellschaft einen Fehlbetrag in der Grössenordnung von 20 Mio CHF erwartet. Nach sechs Monaten hatte 2016/17 noch ein Gewinn von 24,4 Mio resultiert. Das Geschäft von HBM Healthcare Investments werde weiterhin von einem ...

