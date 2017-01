Der Tag, an dem ein Unternehmen seine Dividende an die Aktionäre ausschüttet, ist ein wirklich wunderbarer Tag. Wann bekommt man sonst schon eine stattliche Summe überwiesen, ohne dafür arbeiten zu müssen?



Allerdings gibt es bei der Suche nach Dividendenaktien einiges zu beachten. Denn eine einmalig hohe Ausschüttung bringt dir gar nichts, wenn das Unternehmen seine Dividende im Folgejahr zusammenstreicht und der Kurs aufgrund dessen 30 % einbricht.



Darum habe ich einige beliebte Dividendenaktien auf Herz und Nieren geprüft. Im Januar waren die Allianz-Aktie und die BASF-Aktie dran.



Heute schaue ich mir an, wie sicher die Dividende von Daimler (WKN:710000) ist. Aktuell beträgt die Dividendenrendite der Daimler-Aktie ...

