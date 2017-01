Die deutschen Aktienanleger dürften sich am Dienstag bedeckt halten. Banken und Broker sagten für die Eröffnung kaum veränderte Kurse voraus. Am Montag hatte der Dax 1,1 Prozent auf 11.681,89 Punkte verloren. Dabei hatte vor allem die Einreisepolitik des neuen Präsidenten Donald Trump und die heftige Kritik aus dem In- und Ausland die Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...