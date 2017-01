DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai findet wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Börsenhandel statt.

MITTWOCH BIS DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die Deutsche Bank muss wegen Geldwäsche rund 630 Millionen Dollar zahlen. Ein entsprechender Vergleich wurde von der New Yorker Finanzaufsicht DFS bekannt gegeben. Die Strafzahlung ist das Ergebnis einer mehrjährigen juristischen Auseinandersetzung mit britischen und US-Behörden in einem russischen Geldwäsche-Skandal. Nach dem Vergleich zahlt die Deutsche Bank nun 425 Millionen Dollar an die DFS und 204,46 Millionen Dollar an die britische Finanzaufsicht FCA. Ausgelöst wurde die Rubel-Affäre durch Verfehlungen eines Händlers in der Niederlassung des Geldhauses in Moskau. Die Deutsche Bank hat nach Angaben aus dem Handel für den Fall 1 Milliarde Euro zurückgestellt.

+++++ TAGESTHEMA II

Im Streit um sein Einwanderungsdekret hat US-Präsident Donald Trump die kommissarische Justizministerin Sally Yates entlassen. "Die amtierende Justizministerin, Sally Yates, hat das Justizministerium verraten, indem sie sich geweigert hat, die Rechtsverordnung zum Schutz der Bürger der Vereinigten Staaten umzusetzen", hieß es in einer Erklärung. Als Nachfolgerin wurde Staatsanwältin Dana Boente aus dem Bundesstaat Virginia ernannt. Das Nominierungsverfahren des designierten Justizministers Jeff Sessions ist noch nicht abgeschlossen. Yates hatte sich öffentlich gegen Trumps Dekret gestellt, mit dem er ein Einreiseverbot gegen Bürger mehrerer mehrheitlich muslimischer Staaten verfügt hatte. Yates hatte es ihren Untergebenen untersagt, das Dekret bei Anfechtungen vor Gericht zu verteidigen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/GfK SE, Trading Statement 2016, Nürnberg

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Jahresergebnis

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis, Stockholm

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate, Kyoto

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New York

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q, Overland Park

13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, Irving

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino

Außerdem im Tagesverlauf:

- US/Arconic Inc, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss), New York

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj -DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Dezember und Gesamtjahr 2016 Dezember saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -4.000 gg Vm zuvor: -17.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,0% zuvor: 6,0% -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,1% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj -EU 11:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,7% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,8% zuvor: 9,8% -US 14:30 Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,1% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 55,0 zuvor: 54,6 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 111,9 zuvor: 113,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 DE/Kuponfestsetzung neue Bundesobligationen mit Laufzeit April 2022 (Auktion am Mittwoch) 11.30 GB/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2046 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.269,80 -0,27% Nikkei-225 19.041,34 -1,69% Schanghai-Comp. Kein Handel DAX 11.681,89 -1,12% DAX-Future 11.709,50 -0,84% XDAX 11.706,93 -0,85% MDAX 22.595,42 -1,25% TecDAX 1.845,58 -0,65% EuroStoxx50 3.262,72 -1,23% Stoxx50 3.003,71 -0,92% Dow-Jones 19.971,13 -0,61% S&P-500-Index 2.280,90 -0,60% Nasdaq-Comp. 5.613,71 -0,83% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,88 +2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem Konsolidierungstag an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Nach dem Kursrutsch vom Vortag bei Aktien seien zentrale Kursmarken angelaufen worden, an denen es auch wieder in die Gegenrichtung gehen könnte. So haben sich die S&P-500-Futures bei rund 2.270 Punkten wieder gefangen. Dies war das Ausbruchsniveau von vergangener Woche. "Sollten sie hier wieder nach oben drehen, wäre das nur ein Retest des Ausbruchs und damit ein sehr positives Signal gewesen", sagt ein Händler. Fundamentale Unterstützung dafür komme aus Japan. Dort hat die Bank of Japan die Wachstumsprognose überraschend deutlich nach oben genommen. "Das ist ein gutes Signal für die Wirtschaftsbelebung in ganz Asien", meint der Teilnehmer.

Rückblick: Schwach - Die Entwicklung in den USA mit der Abschottungspolitik und dem vom neuen Präsidenten Donald Trump verfügten Einreiseverbot sorgte für Verunsicherung. "Die weltweite Konjunktur erholt sich sehr ordentlich, aber mit Donald Trump im Weißen Haus sind die Aussichten sehr zwiespältig", sagte Erik Nielsen von Unicredit. Händler sprachen zudem von Gewinnmitnahmen. Mit der negativen Eröffnung an der Wall Street und dem Fall des Dow wieder unter 20.000 Punkte kamen am Nachmittag weitere Verkäufe an die Börse. "Die Anleger bewerten die Risiken höher und fahren erst einmal ihr Risiko etwas nach unten", so ein Marktteilnehmer. Vodafone legten um 1,3 Prozent zu. Positiv wurde vermerkt, dass die Briten ihre Tochtergesellschaft in Indien mit dem drittgrößten indischen Mobilfunkanbieter Idea Cellular verschmelzen wollen. Daneben sorgten Analystenkommentare für Bewegung. Eon fielen um 2,4 Prozent, nachdem RBC Capital die Aktie abgestuft hatte. RWE verloren trotz eines unverändert auf "Outperform" lautenden Ratings sogar 3,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Allianz gaben um 1,7 Prozent nach. Laut dem Handelsblatt soll die Allianz den australischen Versicherer QBE für umgerechnet 14 Milliarden Euro übernehmen. QBE hatte das aber dementiert. Die Equinet-Analysten halten das Szenario für wahrscheinlich. Bei einem möglichen Zukauf in dieser Größenordnung dürfte es allerdings keinen Aktienrückkauf geben. QBE reagierten in Sydney kursmäßig nicht auf die Spekulation. Software AG legten um 5,5 Prozent zu, nachdem mit UBS und HSBC zwei Banken die Aktie zum Kauf empfohlen hatten. Die Kurse des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius (minus 3 Prozent) und des Bezahldienstleisters Wirecard (minus 0,9 Prozent) gaben nach Geschäftszahlen nach.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,2% auf 11.707 Punkte

Im Sog der US-Börsen, die sich im späten Geschäft von ihren Tagestiefs lösten, machten auch die deutschen Aktien einen Teil ihrer Verluste aus dem regulären Geschäft wett. Im SDAX wurden VTG 2 Prozent höher getaxt. Die HSBC habe die VTG-Aktie auf "Buy" hochgestuft, sagte ein Händler. Ebenfalls im SDAX legten TLG Immobilien um 0,5 Prozent zu. Das Unternehmen hatte nachbörslich eine Kapitalerhöhung um 10 Prozent angekündigt.

USA / WALL STREET

Leichter - Das Einreiseverbot für Muslime aus verschiedenen Ländern sorgte für Verunsicherung und dämpfte die Stimmung unter den Anlegern. Diese hielten sich auch in Erwartung wichtiger Ereignisse zurück, die im Laufe der Woche anstehen, etwa Unternehmens- und Konjunkturdaten sowie die Sitzung der US-Notenbank mit dem Ergebnis am Mittwoch. Zu den größten Kursverlierern gehörten Aktien von Fluggesellschaften, die die Folgen der neuen Visavorschriften unmittelbar zu spüren bekamen, weil sie schon am Wochenende Passagiere auf ausländischen Flughäfen zurücklassen mussten. American Airlines fielen um 4,4 Prozent, Jetblue gaben um 1,5 Prozent nach und Southwest Airlines um 0,7 Prozent. Delta Airlines rutschten um 4,1 Prozent ab. Das Unternehmen musste am Wochenende zudem nach technischen Problemen eine Vielzahl von Flügen streichen. Auch Technologiewerte wurden verkauft. CEOs der Branche fürchten nicht nur um ihre Ertragslage, sondern sehen auch ihre Möglichkeiten zur Anwerbung geeigneten Personals eingeschränkt. Unter Druck standen aber auch Konjunkturzykliker sowie die im Zuge der "Trump-Rally" gesuchten Finanzwerte. Die Aktie der

Google-Mutter Alphabet verlor 2,5 Prozent. Microsoft büßten 1 Prozent ein, Facebook 0,9 Prozent und Intel 1,5 Prozent.

Anleihen waren trotz der Verluste am Aktienmarkt kaum gefragt. Neben den anstehenden Daten und der Fed-Sitzung nannten Händler eine geplante Anleihe von Microsoft im Volumen von 17 Milliarden Dollar als Grund für die Zurückhaltung.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.13 Uhr EUR/USD 1,0699 -0,0% 1,0702 1,0688 EUR/JPY 121,36 -0,3% 121,71 121,72 EUR/CHF 1,0642 -0,0% 1,0647 1,0660 GBP/EUR 1,1690 +0,0% 1,1675 1,1698 USD/JPY 113,47 -0,2% 113,73 113,89 GBP/USD 1,2507 +0,1% 1,2493 1,2504

Der Dollar litt unter der Einreisepolitik von Donald Trump. Anleger kauften den als Fluchtwährung geltenden Yen. Für einen Dollar wurden im späten US-Handel etwa 113,60 Yen gezahlt. Im Tageshoch waren es fast 115 Yen. Auch der Euro profitierte und näherte sich wieder der Marke von 1,07 Dollar. Im Tagestief war die Gemeinschaftswährung aber zunächst auf etwa 1,0620 Dollar abgesackt, nachdem die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex gemessenen Verbraucherpreise in Deutschland im Januar nicht so stark gestiegen waren wie erwartet.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,46 52,63 -0,3% -0,17 -4,0% Brent/ICE 55,17 55,23 -0,1% -0,06 -2,8%

Die Ölpreise gaben etwas nach. Am Markt ging die Befürchtung um, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird und dadurch ein Überangebot entsteht. Am Freitag hatte Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA abermals gestiegen ist. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI sank um 1,0 Prozent auf 52,63 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent ermäßigte sich um 0,5 Prozent auf 55,23 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.200,83 1.195,46 +0,5% +5,38 +4,3% Silber (Spot) 17,19 17,12 +0,4% +0,07 +8,0% Platin (Spot) 991,75 989,00 +0,3% +2,75 +9,8% Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,5% +0,01 +6,5%

Gold war Nutznießer der um sich greifenden Vorsicht der Anleger und legte nach einer mehrtägigen Verlustserie erstmals wieder etwas zu. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,4 Prozent auf 1.196 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertrauen hat sich im Januar auf einen Wert von -5 von zuvor -7 verbessert. Die Prognose hatte dagegen auf -8 gelautet.

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest und hebt ihre Inflationsprognose für das kommende Jahr nicht an. Das Zinsziel für bestimmte Einlagen von Geschäftsbanken liegt weiterhin bei minus 0,1 Prozent. Die Wirtschaft dürfte im noch laufenden Jahr um 1,4 Prozent wachsen, bislang hatte die BoJ hier 1,0 Prozent in Aussicht gestellt. Im kommenden Jahr soll das Wachstum 1,5 Prozent erreichen statt 1,3 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im Dezember den zweiten Monat in Folge wieder gestiegen. Sie legte um 0,5 Prozent zu, während Volkswirte ein Plus von 0,3 Prozent erwartet hatten. Im November hatte die Industrie ihren Ausstoß um 1,5 Prozent gesteigert. Laut einer Umfrage des Ministeriums dürfte die Industrie im Januar weiter zulegen. Die Produktion dürfte um 3 Prozent zunehmen und im Februar noch einmal um 0,8 Prozent.

USA

Der Serie von Klagen gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote für Flüchtlinge sowie Bürger mehrerer muslimischer Staaten hat sich nun auch der erste US-Bundesstaat angeschlossen. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Washington will Klage gegen Trump, das Heimatschutzministerium und mehrere hochrangige Mitarbeiter der Trump-Regierung einreichen. Derweil erließ Trump hat ein neues Dekret erlassen, das die Bürokratie abbauen soll. Mit der Verordnung würden "massiv" Regulierungen in der US-Wirtschaft abgebaut, möglicherweise bis zu 75 Prozent, sagte Trump.

TLG IMMOBILIEN

hat die am Vortag angekündigte Kapitalerhöhung umgesetzt. Das im SDAX notierte Unternehmen platzierte 6,7 Millionen neue Aktien zu je 17,20 Euro. Der Bruttoerlös belief sich auf 116,0 Millionen Euro.

TELEKOM AUSTRIA

hat im vierten Quartal trotz rückläufiger Umsätze unter dem Strich deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Operativ ging das Ergebnis allerdings zurück. Für 2017 erwartet der ehemalige österreichische Monopolist ein leichtes Wachstum. Das EBITDA ging um 17,6 Prozent zurück. Der Nettogewinn kletterte dagegen um 26,3 Prozent auf 106,5 Millionen Euro.

UNICREDIT

stehen für 2016 tiefrote Zahlen ins Haus. Das Unternehmen hat den erwarteten Verlust für das abgelaufene Jahr auf 11,8 Milliarden Euro beziffert. Das Ergebnis geht nach Angaben der Bank größtenteils auf die im Dezember angekündigten tiefgreifenden Restrukturierungsaßnahmen zurück. Der Restrukturierungsplan sieht vor, mit einer Kapitalerhöhung von 13 Milliarden Euro die Kapitalausstattung zu verbessern. Zudem sollen bis 2019 weitere 6.500 Stellen wegfallen.

