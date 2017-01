Genf (awp) - Das Biotechunternehmen Addex hat von der Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF) einen Forschungszuschuss in Höhe von 835'000 USD erhalten. Mit den Mitteln soll Addex weiter an seinem neuartigen TrkB-Rezeptor positiven allosterischen Modulator (PAM) als potenzielle Therapie für Parkinson-Patienten ...

