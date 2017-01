SNP AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 - Kräftige Zuwächse bei Umsatz, Ergebnis, Auftragseingang und Auftragsbestand

SNP AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 - Kräftige Zuwächse bei Umsatz, Ergebnis, Auftragseingang und Auftragsbestand

- Konzernumsatz: rd. 80 Mio. EUR (i. Vj.: 56,2 Mio. EUR) - EBIT: rd. 7 Mio. EUR (i. Vj.: 4,6 Mio. EUR) - Umsatzprognose 2017: SNP erwartet 2017 einen Umsatz von 95 bis 100 Mio. EUR

Heidelberg, 31. Januar 2017 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG blickt auch im Geschäftsjahr 2016 auf ein sehr erfolgreiches und wachstumsstarkes Jahr zurück. Nach vorläufigen, noch nicht testierten Berechnungen stieg der Gesamtumsatz von 56,2 Mio. EUR im Vorjahr um mehr als 40% auf rund 80 Mio. EUR. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich überproportional auf rund 7 Mio. EUR (i. Vj. 4,6 Mio. EUR).

Damit hat die SNP AG die zu Jahresanfang kommunizierte Umsatzprognose (72 bis 78 Mio. EUR) übertroffen; die entsprechende Ergebnisprognose (8 bis 10% EBIT-Marge) konnte erfolgreich bestätigt werden.

Der Auftragseingang erreichte zum 31. Dezember 2016 95,6 Mio. EUR (i. Vj. 59,2 Mio. EUR); der Auftragsbestand lag zum 31. Dezember 2016 bei 39,3 Mio. EUR (i. Vj. 20,0 Mio. EUR). Angesichts der unverändert sehr guten Auftragslage, dem hohen Auftragsbestand und der erfolgreichen internationalen Vertriebsstrategie geht der Vorstand von einer weiteren Umsatzsteigerung aus und erwartet für das Geschäftsjahr 2017 erstmals einen Konzernumsatz zwischen 95 und 100 Mio. EUR.

Eine Ergebnisprognose veröffentlicht die Gesellschaft mit Vorlage des vollständigen Geschäftsberichts am 30. März 2017.

Über SNP

SNP versetzt Unternehmen in die Lage, mit einer veränderungsfreudigen IT den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten und Chancen im Markt zu nutzen. Lösungen und Software von SNP ermöglichen Zusammenführungen von bisher getrennten IT-Landschaften, unterstützen M&A-Projekte und Carve Outs und fördern die Erschließung neuer Märkte jenseits des Heimatmarktes. Mit SNP Transformation Backbone(R) bietet SNP die weltweit erste Standardsoftware, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und umsetzt. Für die Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig können Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert werden.

Die SNP AG beschäftigt in Europa, Südafrika, Asien und in den USA über 700 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2016 einen Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen von rund 80 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus der Industrie, dem Finanzsektor und dem Dienstleistungsumfeld. Die SNP AG wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

Weitere Informationen unter www.snp-ag.com

Ansprechpartner Investor Relations:

Marcel Wiskow Telefon: +49 6221 6425-637 Fax: +49 6221 6425-470 E-Mail: investor.relations@snp-ag.com

http://www.snp-ag.com/de/Investor-Relations/

Sprache: Deutsch

Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637 Fax: +49 6221 6425 470

E-Mail: investor.relations@snp-ag.com

Internet: www.snp-ag.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

