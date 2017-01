63 Prozent der Deutschen fühlen sich von Internetkriminalität bedroht, das hat eine Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben. Die Angst vor einem Krieg ist mit 31 Prozent dagegen sehr gering.

Mehr als jeder Zweite in Deutschland sieht sich einer Umfrage zufolge durch Terror und Kriminalität in Gefahr. In der repräsentativen ...

