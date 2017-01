DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai findet wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Börsenhandel statt.

MITTWOCH bis Donnerstag: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest und hebt auch ihre Inflationsprognose für das kommende Jahr nicht an. Darin zeigt sich ihre Nervosität über den ungewissen Weg der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Die Vertreter der japanischen Notenbank trafen sich, kurz nachdem Trump gegen den Überschuss Japans in der Handelsbilanz mit den USA und gegen seine Autobauer gewettert hatte. Die Aussagen halten in den politischen Zirkeln von Tokio noch lange nach. Bei ihrer jüngsten geldpolitischen Sitzung stimmten die Ratsmitglieder der BoJ dafür, den Leitzins auf seinem niedrigen Niveau zu belassen. Die vielbeachtete Inflationsprognose für das kommenden Fiskaljahr, das am 1. April beginnt, beließen sie in ihrem quartalsweisen Ausblick bei 1,5 Prozent - und das, obwohl die Notenbank ihre Wachstumsprognosen angehoben hat.

TAGESTHEMA II

Der Serie von Klagen gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote für Flüchtlinge sowie Bürger mehrerer muslimischer Staaten hat sich nun auch der erste US-Bundesstaat angeschlossen. Der Generalstaatsanwalt des nordwestlichen Bundesstaates Washington teilte laut AFP mit, dass er Klage gegen Trump, das Heimatschutzministerium und mehrere hochrangige Mitarbeiter der Trump-Regierung einreichen werde. Trumps Dekret verstoße gegen in der US-Verfassung verankerte Grundrechte. Im Streit um sein Einwanderungsdekret hat US-Präsident Trump die kommissarische Justizministerin Sally Yates entlassen. Sie hatte sich öffentlich gegen Trumps Dekret gestellt. Yates hatte es ihren Untergebenen untersagt, das Dekret bei Anfechtungen vor Gericht zu verteidigen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q

13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

Nach Börsenschluss in den USA

US/Arconic Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,1% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 55,0 zuvor: 54,6 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 111,9 zuvor: 113,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.269,80 -0,27% Nikkei-225 19.041,34 -1,69% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.067,57 -0,77% Schanghai-Composite Feiertag S&P/ASX-200 5.620,90 -0,72%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Während an den chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai das Neujahrsfest gefeiert wird, verkaufen Anleger an den übrigen Handelsplätzen Aktien. Händler sprechen von einer allgemein schlechten Stimmung, die in Asien um sich greife. Die politischen Rundumschläge des neuen US-Präsidenten Trump würden immer stärker als Bedrohung - auch für die Börsen - wahrgenommen, heißt es. Trumps Festhalten an den weltweit kritisierten Einreisebeschränkungen sei kein vertrauensstiftender Schritt und befördere die wachsende Verunsicherung. Im Streit um sein Einwanderungsdekret hat Trump nun sogar die kommissarische Justizministerin entlassen. In Japan stützen angesichts der globalen Verunsicherung selbst positive Wirtschaftsdaten nicht. So ist unter anderem die Industrieproduktion im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Die BoJ beließ ihre Geldpolitik zwar unangetastet, hob aber den Wachstumsausblick an. Ihre Inflationserwartungen bestätigte sie. Trotz des Festhaltens an der lockeren Geldpolitik legt der Yen zu, was im Devisenhandel mit den gestiegenen Wachstumsprojektionen erklärt wird. Allerdings räumen Händler auch ein, dass die japanische Währung von der Unsicherheit über die Trump-Politik befeuert werde. Trump-Sorgen und Dollarschwäche lassen den Goldpreis wieder über die Marke von 1.200 Dollar steigen. Export-, Technologie- und Finanzaktien zählen in der gesamten Region zu den klaren Verlierern. NEC brechen in Tokio um 17 Prozent ein. Der Elektronikkonzern hatte die Prognose gesenkt.

US-NACHBÖRSE

Die Anleihe-Emission von Microsoft interessierte Aktienanleger nicht. Die Titel zeigten sich unverändert. Mehr Bewegung zeigten die Aktien von Integrated Device Technology, Rambus und Sanmina. Während die Halbleiterkonzerne Integrated Device und Rambus den Geschmack der Anleger mit ihren Zahlenausweisen nicht trafen und Kursverluste von 4,4 Prozent bzw. 4,5 Prozent hinnehmen mussten, stiegen Sanmina nach Vorlage von Geschäftszahlen um 10,9 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.971,13 -0,61 -122,65 1,06 S&P-500 2.280,90 -0,60 -13,79 1,88 Nasdaq-Comp. 5.613,71 -0,83 -47,07 4,28 Nasdaq-100 5.129,33 -0,75 -38,73 5,46 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 873 Mio 751 Mio Gewinner 914 1.286 Verlierer 2.115 1.701 Unverändert 91 112

Leichter - Das Einreiseverbot für Muslime aus verschiedenen Ländern sorgte für Verunsicherung und dämpfte die Stimmung unter den Anlegern. Diese hielten sich auch in Erwartung wichtiger Ereignisse zurück, die im Laufe der Woche anstehen, etwa Unternehmens- und Konjunkturdaten sowie die Sitzung der US-Notenbank mit dem Ergebnis am Mittwoch. Zu den größten Kursverlierern gehörten Aktien von Fluggesellschaften, die die Folgen der neuen Visavorschriften unmittelbar zu spüren bekamen, weil sie schon am Wochenende Passagiere auf ausländischen Flughäfen zurücklassen mussten. American Airlines fielen um 4,4 Prozent, Jetblue gaben um 1,5 Prozent nach und Southwest Airlines um 0,7 Prozent. Delta Airlines rutschten um 4,1 Prozent ab. Das Unternehmen musste am Wochenende zudem nach technischen Problemen eine Vielzahl von Flügen streichen. Auch Technologiewerte wurden verkauft. CEOs der Branche fürchten nicht nur um ihre Ertragslage, sondern sehen auch ihre Möglichkeiten zur Anwerbung geeigneten Personals eingeschränkt. Unter Druck standen aber auch Konjunkturzykliker sowie die im Zuge der "Trump-Rally" gesuchten Finanzwerte. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet verlor 2,5 Prozent. Microsoft büßten 1 Prozent ein, Facebook 0,9 Prozent und Intel 1,5 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,49 0,6 2,48 4,4 30 Jahre 3,09 2,6 3,06 1,9

Anleihen, die normalerweise gesucht sind, wenn es am Aktienmarkt abwärts geht, waren kaum gefragt. Händler erklärten die Zurückhaltung mit der anstehenden US-Notenbanksitzung und den Arbeitsmarktdaten im weiteren Verlauf der Woche, aber auch mit einer Unternehmensanleihe von Microsoft. Der Konzern will sich an den Kapitalmärkten 17 Milliarden Dollar besorgen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.18 Uhr % YTD EUR/USD 1,0693 -0,1% 1,0702 1,0689 +1,7% EUR/JPY 121,43 -0,2% 121,71 122,64 -1,2% EUR/GBP 0,8560 -0,1% 0,8566 0,8541 +0,4% GBP/USD 1,2494 +0,0% 1,2493 1,2516 +1,3% USD/JPY 113,56 -0,2% 113,73 114,74 -2,9% USD/KRW 1163,10 -0,7% 1170,80 1177,68 -3,7% USD/CNY 6,8817 -0,0% 6,8817 6,8817 -0,9% USD/CNH 6,8534 -0,1% 6,8610 6,8681 -1,7% USD/HKD 7,7579 -0,0% 7,7586 7,7583 +0,0% AUD/USD 0,7556 -0,0% 0,7557 0,7548 +4,7%

Der Dollar litt unter der Einreisepolitik von Donald Trump. Anleger kauften den als Fluchtwährung geltenden Yen. Für einen Dollar wurden im späten US-Handel etwa 113,60 Yen gezahlt. Im Tageshoch waren es fast 115 Yen. Auch der Euro profitierte und näherte sich wieder der Marke von 1,07 Dollar. Im Tagestief war die Gemeinschaftswährung aber zunächst auf etwa 1,0620 Dollar abgesackt, nachdem die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex gemessenen Verbraucherpreise in Deutschland im Januar nicht so stark gestiegen waren wie erwartet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,46 52,63 -0,3% -0,17 -4,0% Brent/ICE 55,15 55,23 -0,1% -0,08 -2,8%

Die Ölpreise gaben etwas nach. Am Markt ging die Befürchtung um, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird und dadurch ein Überangebot entsteht. Am Freitag hatte Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA abermals gestiegen ist. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI sank um 1,0 Prozent auf 52,63 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent ermäßigte sich um 0,5 Prozent auf 55,23 Dollar.

January 31, 2017 02:00 ET (07:00 GMT)

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.199,86 1.195,46 +0,4% +4,41 +4,2% Silber (Spot) 17,17 17,12 +0,3% +0,05 +7,8% Platin (Spot) 990,25 989,00 +0,1% +1,25 +9,6% Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,4% +0,01 +6,4%

Gold war Nutznießer der um sich greifenden Vorsicht der Anleger und legte nach einer mehrtägigen Verlustserie erstmals wieder etwas zu. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,4 Prozent auf 1.196 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

REGULIERUNG USA

US-Präsident Donald Trump hat ein neues Dekret erlassen, das die Bürokratie abbauen soll. Mit der Verordnung würden "massiv" Regulierungen in der US-Wirtschaft abgebaut, möglicherweise bis zu 75 Prozent, sagte Trump bei der Unterzeichnung der Anordnung.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im Dezember den zweiten Monat in Folge wieder gestiegen. Die weltweite Nachfrage nach japanischen Gütern ließ die Produktion um 0,5 Prozent zulegen. Im November hatte die Industrie ihren Ausstoß bereits um 1,5 Prozent gesteigert. Die jüngsten Daten lagen über den Erwartungen der Volkswirte, die lediglich einen Anstieg der Industrieproduktion um 0,3 Prozent vorhergesagt hatten.

Ausgaben privater Haushalte Dez -0,3% (PROGNOSE: -0,6%) gg Vorjahr

Arbeitslosenquote Dez 3,1% (PROG: 3,1%)

Kfz-Exporte Dez +2,7% gg Vorjahr

Kfz-Produktion Dez +4,2% gg Vorjahr

Hausbaubeginne Dez +3,9% gg Vorjahr; PROGNOSE: +8,6%

FACEBOOK

Die EU-Wettbewerbshüter haben Facebook einige Wochen mehr Zeit gegeben, um zu den von der Behörde vorgebrachten Vorwürfen im Zusammenhang mit der Übernahme des Messaging-Dienstes WhatsApp im Jahr 2014 Stellung zu nehmen.

MICROSOFT

Der Softwarekonzern hat Anleihen im Volumen von 17 Milliarden US-Dollar begeben. Die sieben Tranchen haben Laufzeiten von fünf, sieben, zehn, zwanzig, dreißig und vierzig Jahren.

