Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Rotkreuz (pta008/31.01.2017/08:00) - Im ALDAVIA® Brain & Body Gesundheitszentrum

am Standort der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien konnten sich vorige

Woche interessierte Aktionäre persönlich vom praktischen Nutzen für die eigene

Gesundheit und von der Attraktivität der graceNT Aktie überzeugen. Das gezielte

Training von mentalem und körperlichem Wohlbefinden unter therapeutischer

Betreuung und mittels hochspezialisierter Medizintechnik basiert auf einem

völlig neuartigen Gesamtkonzept. Mit diesem in Europa bislang einzigartigen

Geschäftsmodell ist graceNT erster Ansprechpartner für Menschen, die gesund

älter werden wollen.



Starkes Signal für Aktionäre

"Wir haben ein völlig neues Prinzip der Förderung der eigenen Gesundheit

entwickelt. Die Eröffnung unseres ersten Gesundheitszentrums am Standort einer

der innovativsten Privatuniversitäten für Psychologie und Humanmedizin

entspricht exakt unserem hohen Qualitätsanspruch", betonen die beiden

Verwaltungsräte und Gründer Alfred Wegerer und Werner Arrich und freuen sich

über das große Interesse neuer Aktionäre an der graceNT AG.

"Es ist wirklich großartig, erstmals konnte ich das trianguläre

Trainingsprinzip persönlich ausprobieren, ich bin sehr beeindruckt und davon

überzeugt, dass graceNT damit den Nerv der Zeit getroffen hat", gibt sich

Aktionär Wolfgang Jonas begeistert. "Das trianguläre ALDAVIA® Konzept aus

körperlicher und mentaler Fitness entspricht dem gesamtheitlichen

Gesundheitsansatz, der heute immer mehr Beachtung findet", meint Dr. Wolfgang

Weidl, ebenfalls Aktionär. "Die Kombination von Healthcare und IT ist ein

riesiger Zukunftsmarkt. Ich bin sicher, dass graceNT hier kräftig partizipieren

kann", betont Aktionärin Dr. Sandra Neumann.



EINLADUNG ZUR NÄCHSTEN INVESTORENVERANSTALTUNG am 13. Februar 2017 an der

Sigmund Freud Privatuniversität, Freudplatz 1, Erdgeschoss, 1020 Wien

Nutzen Sie diese Gelegenheit und lassen Sie sich über Ihre Renditeperspektive

mittels Investment in eine gesunde Zukunft informieren.

Weitere Infos unter: +43 (0) 1 798 4098 230, oder Sie senden uns eine Mail an:

ir@gracent.com



ALDAVIA®/graceNT AG

Die Vision der in Rotkreuz/Schweiz ansässigen graceNT AG ist eine Welt, in der

alle Menschen einfachen Zugang zu personalisierter Medizintechnik haben und

damit selbstbestimmt gesund und vital älter werden können. Das Unternehmen

erwirbt und entwickelt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten

Herstellern von Medizinprodukten im D-A-CH-Raum. graceNT AG ist Erfinder des

triangulären "Brain & Body"-Trainingsprinzips ALDAVIA® und Pionier im Bereich

personalisierter und integrierter Trainingsmethoden für mentale und

physikalische Fitness. Firmen übernehmen ALDAVIA® in-house zur

arbeitsmedizinischen und arbeitspsychologischen Betreuung ihrer MitarbeiterInnen,

um damit Stressreduktion und Steigerung des Wohlbefindens zu erreichen. Durch

die erfolgte Börsennotierung der Aktien können Kunden auch Aktionäre der

Gesellschaft und somit Teil eines völlig neuen zukunftsweisenden

Gesundheitssystems werden.

https://www.gracent.com



(Ende)



Aussender: graceNT AG

Adresse: Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Carola Malzner

Tel.: +41 41 5112390

E-Mail: ir@gracent.com

Website: www.gracent.com



ISIN(s): CH0289720754 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1485846000788



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 31, 2017 02:00 ET (07:00 GMT)